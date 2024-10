Johnny Herrera culpó a seleccionados colocolinos por el segundo gol de Brasil a Chile y aseguró que si Gareca “no está feliz, no tiene que hacer nada acá”

Johnny Herrera tuvo duros conceptos para la reciente derrota de la selección chilena ante Brasil por 2-1 y a la actuación de los colocolinos Lucas Cepeda y Carlos Palacios en el segundo tanto anotado por Luiz Henrique en el final del partido disputado anoche en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Fue en el panel de comentaristas del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde el retirado arquero de la U cuestionó a los futbolistas albos por su participación en el tanto que le dio el triunfo a los brasileños, y a la actitud mostrada por el técnico Ricardo Gareca, de quien aseveró que “no tiene nada que hacer” en la banca de la Roja.

Las críticas de Johnny Herrera

Luego de una intervención de Claudio Borghi, en la que el argentino evidenció su preocupación por el actual momento deportivo de la selección y las escasas respuestas de Gareca ante los adversos resultados en las clasificatorias, Herrera apuntó a la actitud tanto del entrenador como de los dos futbolistas del Cacique durante los minutos finales del partido.

No tengo nada en contra de él, yo sólo me refiero a lo que él dice. Fue el primero en salir de la cancha, arruinado — Johnny Herrera

“Si no está feliz, no tiene que hacer nada acá. De acuerdo a lo que él dice, si no lo está pasando bien (…) en los juegos colectivos, más cuando tu líder, tu referente, tu profesor, tu entrenador, con todo el respeto que se le tiene a la persona que está a cargo, tú lo veís (sic) demacrado, lo veís (sic) con pocas ganas, lo veís (sic) con un carácter que de pronto no es positivo, yo creo que no tiene nada que hacer”, aclaró el retirado futbolista.

“Yo no tengo nada en contra de él, yo sólo me refiero a lo que él dice. Fue el primero en salir de la cancha, arruinado. Él debe ser el último en salir de la cancha, saludar a los compañeros, estar ahí con ellos. Entonces, por eso te digo que si él no está con las ganas, no está con la fuerza (…) además que es una persona de edad, no es alguien de cuarenta años, cincuenta años, que de pronto está empezando como técnico y se quiere comer el mundo. Es una persona que para mí, por lo menos, ya viene de vuelta”, señaló Herrera, quien no dudó en responsabilizar a Palacios y Cepeda por el último gol de Brasil.

“Nadie llegó a doblar la marca como lo había hecho Chile durante gran parte del partido. Y Cepeda, quizás porque lo suyo no es lo táctico, porque no es lo que se le pidió, se queda mirando todo el rato la jugada. Palacios, otro espectador más que tampoco llega a cubrir”, criticó.

Sus cuestionamientos también alcanzaron al excolocolino Williams Alarcón, a su juicio, responsable en el retroceso de la selección a su zona defensiva desde el momento en que ingresó de cambio en el segundo tiempo.

PUBLICIDAD

Son detallitos que de una u otra forma te liquidan. Además, (Williams) Alarcón se mete muy atrás — Johnny Herrera

“Son detallitos que de una u otra forma te liquidan. Además, Alarcón se mete muy atrás. Se termina defendiendo prácticamente en el área de chica, era el que estaba de frente”, dijo Herrera, quien no ocultó su desazón por la falta de liderazgo de Gareca al plantear los últimos minutos del partido.

“Con la calidad que tienen los punteros brasileños, es obligación doblar la marca, más cuando estás tan cerca del área. Esos detalles tácticos te los inculca el DT. Chile termina defendiendo en el área de chica, si por eso termina rematando tan solo. Los dos centrales están metidos en el área de chica”, finalizó.