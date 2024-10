“No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad”: Vidal culpa a Ricardo Gareca de la derrota ante Brasil porque el entrenador “se apresuró en los cambios”

Arturo Vidal fue uno de los miles de hinchas que quedaron desilusionados anoche con la con la nueva derrota de la selección chilena en las clasificatorias, esta vez ante Brasil por 2-1, y que se concretó en los minutos finales del duelo disputado en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Un duro golpe para la Roja que el King atribuyó al planteamiento del entrenador Ricardo Gareca, a quien apuntó como el responsable de no obtener un buen resultado ante los pentacampeones mundiales.

Las críticas de Vidal a planteamiento de Ricardo Gareca

“Este partido se presentó para sacar un punto. Chile hizo un buen trabajo defensivamente, pero faltó alguien a la hora de marcar los tiempos”, sinceró el jugador de Colo Colo durante un streaming realizado a la hora del partido en la plataforma Kick.

Este partido se presentó para sacar un punto. Chile hizo un buen trabajo defensivamente, pero faltó alguien a la hora de marcar los tiempos — Arturo Vidal

Instalado junto a su compañero en el Cacique, Leonardo Gil, y otras figuras del mundo digital, el King aseguró que el técnico de la Roja no acertó en los momentos en que realizó las sustituciones. “Los cambios definitivamente no me gustaron, pero estoy seguro de que merecían algo más”, agregó en el streaming.

Opens in new window Arturo Vidal. Fuente: Kick @kingarturo23oficial.

Con el rostro desencajado luego de presenciar en directo el segundo gol brasileño (anotado a los 89 minutos por Luiz Henrique), Vidal aseveró que “duele mucho esta derrota, porque Chile merecía por lo menos el empate”.

“Aprovechar el mal momento de ellos y así podías ganar confianza. Más encima sumó Bolivia (venció 1-0 a Colombia), Venezuela (empató 1-1 con Argentina), Paraguay (empate 0-0 con Ecuador) y Ecuador. Todos suman menos Chile”, afirmó Vidal, quien insistió en mal uso de los cambios por parte de Gareca.

“¿Por qué no hizo los cambios en el entretiempo? ¡No puede ser esta weá (sic)!. Tenía que haber hecho los cambios en el minuto 85, empezar a hacer tiempo, enfriar el partido, pero no. Hizo los cambios a los 20 minutos (del segundo tiempo) y les dio vida a ellos. ¡Si para eso están los cambios! ¡Para enfriar el partido!”, reclamó.

“No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad. Se apresuró en los cambios, tenía que haber puesto otro volante, si les quitamos las orillas, debió cerrar el centro. Sacas a un delantero y aseguras el partido. No necesitamos jugar bien, Chile necesita resultados”, concluyó el King.