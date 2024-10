Escándalo en La Roja después de que Carlos Palacios y Esteban Pavez fueran liberados de la selección: Edu Vargas mandó una indirecta

CLASIFICATORIAS 2026: Chile vs Brasil

Un escándalo de proporciones se está viviendo en La Roja después de que se anunciara la liberación de dos importantes jugadores de la selección chilena: Esteban Pávez y Carlos Palacios. Esto complica el escenario de Chile ante el próximo partido de las clasificatorias mundialistas que se vivirá el próximo 15 de octubre en Colombia.

PUBLICIDAD

Estas partidas fueron anunciadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quienes a las 10 de la mañana comunicaron la situación del joven delantero de Colo Colo.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, comunicaron.

CLASIFICATORIAS 2026: Chile vs Brasil 10 de Octubre de 2024/SANTIAGO Esteban Pavez,durante el partido válido, por la novena fecha de las clasificatorias mundialistas entre las selecciones de Chile y Brasil, disputado en el Estadio Nacional FOTO: DANIEL ESCOBAR/AGENCIAUNO (Daniel Escobar/AgenciaUno/Daniel Escobar/AgenciaUno)

A las 3 horas, la entidad dio otro anuncio que sólo intensificó el dolor de cabeza del DT, Ricardo Gareca. “El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Esteban Pavez ha sido liberado de la convocatoria de la presente fecha FIFA”, informaron.

“El jugador ha sido liberado por presentar cuadro febril determinado por una neumonía confirmada por estudio de imágenes y evaluación de especialistas, cuya recuperación hace necesario el reposo deportivo, superando los plazos de la presente fecha de Eliminatorias Sudamericanas”, detallaron.

Por lo mismo, se convocó a César Pérez para que se integre a La Roja.

El palo de Edu Vargas

La salida de Palacios fue sumamente controversial, considerando las palabras del jugador de Colo Colo hace unos días tras el triunfo de su equipo ante la Universidad Católica; y la mala racha de la Roja tras perder 1-2 ante Brasil este pasado jueves 10 de octubre.

PUBLICIDAD

“Sabemos que todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no vamos a jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año. Creo que eso no debería volver a pasar en el fútbol chileno”, declaró, según lo que consignó La Tercera.

Estas palabras no cayeron nada bien a Gareca, quien tras ser consultado por estos dichos del jugador durante un punto de prensa, dijo: “no llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección. Nos gustan los jugadores que estén 100 por ciento metidos. Si usted agarra a cualquier joven, lo primero que ambiciona es debutar. Y después, como meta máxima, llegar a la Selección”, recogió el medio citado.

CLASIFICATORIAS 2026: Chile vs Brasil 10 de Octubre de 2024/SANTIAGO Eduardo Vargas celebra el primer gol,durante el partido válido, por la novena fecha de las clasificatorias mundialistas entre las selecciones de Chile y Brasil, disputado en el Estadio Nacional FOTO: DANIEL ESCOBAR/AGENCIAUNO (Daniel Escobar/AgenciaUno/Daniel Escobar/AgenciaUno)

Por otro lado, Jorge Garcés manifestó su sentir tras el anuncio de la baja de Carlos Palacios, y no se guardó nada. “No entiendo el motivo. No encuentro un motivo justificado para que un jugador renuncie a su selección. Ha hecho unas declaraciones que… Uno es dueño de sus actos y esclavo de sus palabras. A veces no pensamos lo necesario para declarar”, le dijo a RedGol.

Otra reacción vino de parte del mítico seleccionado nacional, Eduardo Vargas, quien publicó hace dos horas un bosque a Carlos Palacios. “¡Siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país! Independientemente de los resultados nunca me bajaré de este barco”, escribió en su cuenta de Instagram.