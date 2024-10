Gareca hace oídos sordos a las duras críticas de Vidal a su proceso en la banca de Roja para afirmar que el King “tiene las puertas abiertas” de la selección

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, afirmó este lunes que a pesar de las recientes críticas de Arturo Vidal a su trabajo al mando de la Roja, el futbolista de Colo Colo “tiene las puertas abiertas” para una futura convocatoria al equipo nacional.

Las declaraciones del técnico de la selección las ofreció esta tarde en el arribo del equipo nacional a suelo colombiano, con motivo del trascendental partido de mañana ante Colombia, en Barranquilla, donde la Roja buscará un resultado positivo que lo saque del último puesto de las actuales clasificatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Pulgar arriba de Gareca a convocatoria de Arturo Vidal

“Vidal tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas, no me importa a mí, son opiniones”, aclaró el estratego argentino, quien consultado de si los duros cuestionamientos del King en su contra habrían sepultado cualquier opción del colocolino a un posible retorno a la selección, fue enfático en afirmar que “todo el mundo tiene las puertas abiertas, todos quienes quieran integrar la selección”.

“En cualquier momento puede llegar a estar convocado”, agregó Gareca, quien de este modo dio por superado incluso los dichos de Vidal respecto a que en el proceso liderado por el argentino no participará.

“Yo tengo que interpretar que por ahí el viaje o la cabeza no está donde tiene que estar. Entonces, también puedo interpretar que el jugador, sino está la cabeza donde tiene que estar, como todo lo que nos estamos jugando nosotros, puede ser un gesto de nobleza”, apuntó.

“No interpreto las cosas mal. No le doy un sentido mal. Lo único que me interesa es que la gente a través de ustedes sepa que el grupo está bien, que estamos todos bien, enteros, como para sacar este partido (frente a Colombia) adelante, y bueno, eso es lo único que me interesa”, aclaró.

“Que sepa el público y la gente que nos está escuchando, que el grupo, los muchachos que están, están bien”, finalizó Gareca, quien para el duelo de mañana en el estadio Metropolitano de Barranquilla (17:30 horas) tan sólo haría un par de modificaciones respecto del partido que la Roja perdió frente a Brasil.

Dos cambios en la selección chilena

Estos serían los ingresos de los suspendidos Paulo Díaz y Erick Pulgar, quienes luego de purgar sus castigos por acumulación de tarjetas amarillas serían titulares en la defensa y mediocampo nacional.

En el caso del zaguero de River Plate, volvería a la zaga nacional que además integrarían Felipe Loyola, Benjamín Kusevic y Thomas Galdames; y en el caso del jugador de Flamengo, en labores defensivas junto a Rodrigo Echeverría.