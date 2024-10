Daniel Arrieta aseguró que los “problemas personales” que adujo Carlos Palacios para marginarse del partido de la Roja ante Colombia fueron “reales”

La teleserie que se armó estos últimos días en la interna de la selección chilena debido a la marginación de Carlos Palacios por “problemas personales” del partido de hoy ante Colombia, sumó este lunes un nuevo episodio luego que el periodista Daniel Arrieta asegurara que a pesar que Ricardo Gareca no supo de los motivos del jugador de Colo Colo para bajarse de la Roja, estos sí fueron “reales”.

PUBLICIDAD

Fue en el podcast “MediaPuntaCL” donde el reportero que diariamente cubre a Colo Colo para TNT Sports defendió la decisión del futbolista albo, pese a los cuestionamientos de la periodista Verónica Bianchi.

Los “problemas personales” de Carlos Palacios

“Puede ser que haya tenido problemas personales, pero se expone después yendo a un circo, donde le sacan una foto. Se expone después yendo al entrenamiento de Colo Colo. O sea, él mismo se expuso (a las críticas)”, inició la también figura de TNT Sports.

“Si realmente tienes problemas personales y no quieres que se genere una polémica, tratas de guardarte un poco. De verdad, yo creo que el entorno de Palacios no lo está ayudando, o no lo están aconsejando bien, o no están ayudando a un jugador que está viviendo un momento especial en Colo Colo y que probablemente en los próximos meses se vaya del fútbol chileno (…) pero la selección chilena es el orgullo máximo para cualquier persona que nace en este país. Incluso para los que nacen afuera y visten la camiseta de la selección chilena”, señaló.

A mí no me gusta meterme en esas cosas, obviamente, porque son problemas personales, pero al menos de lo que he podido preguntar son reales — Daniel Arrieta

Frente a esos duros cuestionamientos al jugador, ante el desconocimiento de los verdaderos motivos de su marginación de la Roja, fue que Arrieta quiso aclarar en algo la polémica.

“A ver, el tema de Carlos Palacios, de estos problemas personales. A mí no me gusta meterme en esas cosas, obviamente, porque son problemas personales, pero al menos de lo que he podido preguntar son reales”, aseveró.

Opens in new window Carlos Palacios. Fuente: Instagram @laroja.

“Tiene problemas y algo pasó. Que no tiene nada que ver con la selección, es su vida, su vida privada, y quizás por eso también él pide salir de la selección chilena”, agregó el periodista, quien si bien explicó que la salida del jugador de la Roja estaba justificada, también reconoció que sus acciones y recientes declaraciones lo dejaron en un mal pie ante la hinchada de la selección chilena.

PUBLICIDAD

“O sea, temas personales hay, problemas personales hay, sí, es verdad. Y ahí por lo menos, en ese terreno, yo no me meto porque, obviamente, cada persona reacciona diferente a problemas”, dijo.

“El tema que haya aparecido entrenando en Colo Colo, a mí no me parece quizás grave, porque es un jugador que tiene contrato y él tiene que cumplir su contrato, y tiene que ir a entrenar. El domingo se presentó, hoy (lunes) también, pero al menos eso pasa. Si obviamente Palacios creo da una señal, como de quizás no querer estar en la selección, con todo esto que pasó, también quizás creo que lo condenan sus declaraciones después del partido con la Católica, cuando él dice que no estaba seguro de si ir o no a la selección chilena, yo creo que eso le juega mucho en contra hoy a Carlos Palacios”, finalizó.