“¿Volvemos?”: Jorge ‘Mago’ Valdivia le guiñó el ojo a una nueva posibilidad en el fútbol

El pasado sábado 12 de octubre se llevó a cabo desde el Estadio Bicentenario de La Florida la despedida del futbolista nacional Gonzalo Jara, exzaguero de la Selección Chilena que compuso la envidiable Generación Dorada que logró entrar en dos Copas del Mundo –Sudáfrica 2010 y Brasil 2014– y abrazar dos Copas América –Chile 2015 y Estados Unidos 2016–.

Y precisamente este encuentro en honor al legado de Jara con La Roja y dentro del mundo del deporte rey, donde tuvo pasos en clubes como Huachipato, Colo Colo, Nottingham Forest, Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata, Tijuana y Coquimbo Unido, se disputó entre un plantel bautizado como Generación Dorada y el otro como Los Amigos de Jara.

Los jugadores del partido

Respecto al primer equipo nombrado, destacaron referentes como Gary Medel, Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Carlos Carmona, Fabián Orellana, Gonzalo Fierro, José Rojas, Waldo Ponce, Juan Gonzalo Lorca, Pedro Morales, Luis Marín y Miguel Riffo. Por otro lado, la nómina de los cercanos de Jara, tuvo nombres como Rafael Olarra, Luis Jiménez, Christian Vilches, Marcos González, Jaime Valdés, Nelson Tapia y Matías Rodríguez, entre otros.

Jara: “Me hubiese gustado haber jugado en Boca”

Dentro de las tantas declaraciones que dio Gonzalo posterior a este emotivo cotejo, una fue precisamente ante un conocido joven del nicho de redes sociales y estudiante de cuarto medio –Ignacio Zepeda– quien con tal solo 17 años, 4 de ellos los ha dedicado a la creación de contenido en torno al mundo futbolero. Sin ir más lejos, goza de cerca de 22 mil seguidores en su perfil de Instagram llamado Locos Del Fútbol. Y en esta misma línea, respecto a alguna deuda que le dejó el balompié, Jara sostuvo que “me hubiese haber gustado jugar en Boca (Juniors). Tuve dos veces la oportunidad de haber ido. Dije que no por momentos del fútbol, por momentos de la vida que no podía partir... no es que me arrepienta, sino que me hubiese encantado, pero quizás en otro momento de mi vida, quizás más joven, no hubiese dudado y hubiese ido, pero para nada (...)”.

Además, Jara enfatizó en lo que, personalmente, fue el momento más difícil que vivió junto a La Roja: “Creo que el mayor dolor a nivel de Selección debe haber sido el no clasificar a Chile al Mundial de Rusia (2018)” .

El guiño del Mago Valdivia

Bajo este mismo contexto, en las últimas horas Jorge El Mago Valdivia compartió una publicación en su Instagram de una postal en donde exPalmeiras modela junto a la esférica en dicho partido que se disputó en tierras floridanas. Pero la fotografía iba acompañada de un texto que podría ser comprometedor: “Volvemos??? (sic)” .

De esta manera, el actual panelista de ESPN Chile dejó más que abierta la puerta para un posible último baile en el balompié. Cabe recordar que el exfutbolista de 40 años debutó profesionalmente en Universidad de Concepción en 2003 y sus últimos trucos de magia en la cancha fueron durante 2021, año en el que vestía la camiseta del Necaxa de México.