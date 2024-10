“No es el momento”: Mauricio Israel apunta a continuidad de Ricardo Gareca en La Roja y llama a “reestructurar la ANFP”

“No es el momento de que se vaya Ricardo Gareca”, aseguró el comentarista deportivo Mauricio Israel, al analizar la contundente derrota de la Selección Chilena ante su par de Colombia, durante la tarde de este martes 15 de octubre en Barranquilla.

Mauricio Israel aseguró en el programa “Círculo Central” de TV+ que pese a la dura caída por 4-0, La Roja todavía tiene chances de pelear la clasificación al Mundial de 2026, pero sí reconoció que en el fútbol chileno todo está “enredado”.

“Enredada la Selección porque ya no pudo jugar más mal, yo no había visto un equipo que cometiera tantos errores infantiles en un partido, como lo que se vio”, dijo el comentarista sobre el partido en Colombia.

Qué pasará con Ricardo Gareca

En tanto, sobre el DT de La Roja, Israel indicó que “Ricardo Gareca insinúa que a lo mejor se va, hay un enredo con lo de Palacios; hoy si uno mira la tabla sabe que hay posibilidades de clasificar, pero está todo tan enredado en el fútbol chileno que incluso algunos jugadores se proponen volver a la selección si echan al técnico actual”.

En ese sentido, Mauricio Israel agregó que a su juicio, “el problema no está en el estómago, está en la cabeza, y es la cabeza del fútbol la que nos tiene así”, apuntando directamente a la ANFP, organismo que según añadió, debe reestructurarse.

“No hay nada que hagan bien. No sé si habrá Consejo Extraordinario de presidentes”, dijo sobre el organismo rector del fútbol chileno.

Así, el comentarista apuntó que “no creo que sea el momento de que se vaya Gareca, aunque, evidentemente los resultados no son buenos. Yo no sé si hay que llamar a más jugadores, en todo caso, a los que se están ofreciendo o a los que dijeron antes que no, no hay que llamarlos”.

Finalmente, Mauricio Israel aseguró que no todo está perdido para Chile. “La Selección no está fuera todavía del Mundial, depende de lo que pase en los próximos dos partidos, para dar una definición más clara”, cerró.