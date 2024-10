Ricardo Gareca entra en “reflexión” tras aplastante derrota ante Colombia: “Por ahí mucha gente quiere que me vaya”

Todo hace suponer que tras la seguidilla de derrotas que ha tenido La Roja en las clasificatorias mundialistas -la última de ellas ante Colombia por 4-0- la permanencia de Ricardo Gareca en la banca de la selección nacional se hace cada vez más insostenible.

PUBLICIDAD

Luego del partido ante los colombianos, al técnico argentino se le consultó si se podía sostener su proceso, señalando que él no tenía la respuesta, pero que “lógicamente me invaden cosas, a todos, de la misma manera que ustedes sienten sensaciones, yo también. No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente”.

El DT indicó que necesitaba enfriarse, tranquilizarse, “estar con el cuerpo técnico, los dirigentes también. Todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de poder manifestárselo. Estoy acostumbrado de poder reflexionar en cualquier decisión que tome”.

Gareca agregó que “por ahí mucha gente quiere que me vaya, un 80 o 90%, pero me guardo un porcentaje para ver si podemos revertir esta situación. La responsabilidad absoluta es del cuerpo técnico. Necesito tiempo para no contestar algo en caliente y analizar bien todo”.

“En estos momentos no miraría tanto a futuro, sí tengo que pensar bien que es lo que voy a hacer. No me atrevería a contestarle más de esta noche o de esta semana cuando reflexione, me junte con el cuerpo técnico, dirigentes, seguro que habrá muchas cosas para pensar bien. Digamos que es un proceso que oficialmente no hemos podido despegar”, sentenció.

Finalmente, Ricardo Gareca enfatizó que respecto a su continuidad en la banca de La Roja, “hoy por hoy no puedo asegurar nada, al menos de parte mía (...) Me toca vivir un proceso difícil, poca tolerancia, demasiadas críticas a todo nivel. Todos tenemos que estar preparados para esas críticas, no es fácil para algunos muchachos. El proceso de Chile es complicado en este momento, hay una parte interna que me dice que me gustaría hacer frente, pero otra que lleva a reflexionar porque hay gente que ha confiado en nosotros y no me gustaría que viva situaciones complicadas”.