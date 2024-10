“Es un espanto, un fiasco”: Martin Liberman asegura que la Roja es un “muy mal equipo” y que Ricardo Gareca no tiene “los recursos” para clasificar al Mundial

La goleada sufrida por la selección chilena ante Colombia por 4-0 provocó un terremoto en el fútbol nacional y dejó a su entrenador, Ricardo Gareca, como el foco de las críticas del periodismo deportivo local, sin embargo, en Argentina, fue el comentarista Martín Liberman quien exculpó al DT y apuntó sus críticas a los seleccionados de este proceso mundialista, a quienes acusó de ser “un espanto” y “un fiasco”.

El rostro del periodismo deportivo allende Los Andes no dudó en culpar al “muy mal equipo” que por estos días tiene el seleccionador chileno, que poco puede hacer para revertir el último puesto en estas clasificatorias al Mundial de 2026.

Las críticas de Martín Liberman a los jugadores de Chile

“Cuando uno ve los partidos de Chile, porque yo vi completo el partido de Colombia y Chile, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores chilenos”, reflexionó Liberman en su canal de YouTube.

El lugar que ocupan es el que les corresponde. Si no es décimo, es octavo o noveno, y en todo caso. ¿Qué cambiaría? — Martín Liberman

“Me hablan de (Lucas) Cepeda, y la verdad es que Cepeda es un jugador chiquito, por ahora. Díganme realmente qué valores tienen. A mí me gusta mucho (Rodrigo) Echeverría, pero díganme, en serio. Yo sé que hay buenos futbolistas, en general, en Chile. No desconozco como juega (Víctor) Dávila, como juega Echeverría como les decía, que (Erick) Pulgar es bueno o que Paulo Díaz tiene un buen nivel en River Plate”, prosiguió el comentarista transandino, quien si bien reconoció que “el lógico” que se le reclame a Gareca por el rendimiento de la selección, aseguró que la principal culpa del -hasta ahora- fracaso en el proceso mundialista recae en los futbolistas nacionales.

“Siento que no tiene nada Chile. Los comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera, y la verdad que el lugar que ocupan es el que les corresponde. Si no es décimo, es octavo o noveno, y en todo caso. ¿Qué cambiaría? Hoy, la distancia entre Colombia y Chile no sé si es de cuatro goles, pero es grande. Sin Gareca, dirija el técnico que quieran, pero con ese técnico que piensan, perdían igual con Colombia porque ellos son mucho más que Chile”, enfatizó.

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores”, insistió.

“No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genio que seas, el que juega es el futbolista y si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”, explicó.

Liberman ve a la selección chilena fuera del Mundial 2026

“El hincha chileno promedio debe sentirse realmente frustrado porque es casi imposible que juegue el próximo Mundial. Porque el equipo es espantoso, porque el equipo es un papelón, la verdad. Porque el equipo no tiene altura, porque el equipo no tiene nivel. Y a mí me da mucha tristeza en forma personal, porque yo tengo una muy linda relación con Ricardo Gareca, él no es mi amigo, pero sí nos tenemos muchos respeto mutuo”, sinceró.

“Chile, un espanto; Chile, un fiasco. Es muy probable que se quede fuera de la Copa del Mundo y quiero decirles que está bien que se quede fuera de la Copa del Mundo, porque es un muy mal equipo”, concluyó.