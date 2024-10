Marcelo Díaz responde a Vidal por denuncia del King a la ANFP de querer que la U salga campeón: “Lo que digan de otro lado no me importa ni al club le interesa”

Marcelo Díaz zanjó este jueves, en conferencia de prensa de la U, la incipiente polémica que abrió ayer el mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal, quien aseguró que la sanción en contra de Carlos Palacios para no jugar el partido frente a Unión La Calera, por marginarse de la selección en la previa al duelo ante Colombia, fue una maniobra de la ANFP para favorecer a Universidad de Chile en la pelea por el título del Campeonato Nacional.

PUBLICIDAD

El King había sido enfático este miércoles, una vez que el Cacique venciera por 1-0 a los cementeros, en que “como dice el presidente Aníbal Mosa, desde todos lados nos quieren bajar. Lo mas importante es que la dirigencia se dio cuenta. Querían que Carlitos (Palacios) jugara (contra La Calera) para quitarnos los puntos y que saliera campeón La U”.

La respuesta de Marcelo Díaz por denuncia de Vidal

Precisamente esa reveladora acusación de Vidal fue la que respondió el capitán de los azules, quien afirmó esta tarde que “lo que digan de otro lado no me importa ni al club le interesa”.

“No vi ni escuché lo que dijeron. Estaba en el CDA porque nos tocó entrenar tarde. Tampoco podía ver nada porque, como todos saben, no tenía celular (fue asaltado en la madrugada de este miércoles). Pero a nosotros poco nos interesa lo que digan los demás, solo nos interesa lo que sucede acá en la U”, señaló.

A nosotros poco nos interesa lo que digan los demás, solo nos interesa lo que sucede acá en la U — Marcelo Díaz

“El mensaje ha sido positivo, mesurado, respetando a todos y uniendo al pueblo azul. Lo que digan de otro lado no me importa ni al club le interesa”, agregó.

Respecto del próximo partido de la U ante su clásico rival de la UC, y la obligación de ganar el partido para evitar que el Cacique se les escape en el liderato del campeonato, Díaz aseveró que “hoy estamos a dos puntos del líder y quedan tres partidos por jugar, pero acá no existe presión, como lo dije cuando estábamos en la primera posición, que era ideal para nosotros”.

“Hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Nos tenemos que preocupar de ganar nuestros partidos y al final veremos quién suma más puntos”, apuntó.

PUBLICIDAD

“Lo damos vuelta”: la promesa de Marcelo Díaz

“Enfrentaremos este partido (ante la UC) como una final, como han sido todos los partidos. Ojalá quedarnos con los tres puntos y devolverle la alegría a la gente, porque en el partido anterior contra ellos no lo pudimos hacer. Nos ganaron de buena forma y esperemos que ahora sea el ganador la U”, sinceró.

“Lo que ha sucedido en otros equipos durante 2024, siempre dijimos que no nos debía importar, y seguimos en esa tónica. Nos preocupamos de hacer bien las cosas acá, de trabajar en silencio, de ir partido a partido, de venir a entrenar cada día de la mejor forma posible y no involucrarnos con nadie. Ha sido el mejor antídoto y nos ha servido. Vamos a seguir así. Lo que suceda en otros equipos, de verdad, a nosotros no nos interesa”, aseveró el mediocampista laico.

“Los tres partidos que nos quedan, especialmente el sábado, serán una verdadera final. Queremos ganar y se definirá en estos tres partidos. Ahí veremos quién consigue más puntos. En la U, el lema siempre ha sido ‘lo damos vuelta’, ‘confiamos’, ‘el hincha no abandona nunca y los jugadores menos’. Estamos siempre peleando hasta el último, conseguimos cosas imposibles. De hecho, el cartel que había antes era que ‘nada es imposible’”, puntualizó.

“Hemos realizado a lo largo de nuestra historia muchas cosas que nadie creía y esta vez no va a ser la excepción. Nos vamos a entregar por completo. Confiamos mucho y creemos mucho. Tenemos el respaldo de una hinchada que todo el año ha estado con nosotros, de una institución, de los jugadores. Estamos todos en el mismo barco, nadie se ha bajado y nadie se va a bajar tampoco. El mensaje es el mismo, que sigamos todos juntos hasta el final”, concluyó.