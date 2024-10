Ricardo Gareca confirmó que sigue como entrenador de la selección chilena: “Mi continuidad nunca estuvo en cuestionamiento”

Fuente: Captura de pantalla AS TV.

Ricardo Gareca le puso este viernes un punto final a la polémica respecto de su continuidad como entrenador de la selección chilena, al afirmar en la previa a su vuelo a Buenos Aires, Argentina, que “mi continuidad nunca estuvo en cuestionamiento”.

PUBLICIDAD

Los rumores respecto de su salida de la banca de la Roja, y que surgieron pocos minutos después de ser goleados en la ciudad de Barranquilla por la selección de Colombia (4-0), llevaron incluso a que varios medios de prensa y analistas deportivos dieran casi como un hecho el fin de su contrato con la ANFP.

La confirmación de Ricardo Gareca

Algo que finalmente no aconteció, y que incluso fue adelantado anoche por el programa “De fútbol se habla así”, de Direct TV, donde se revelaron detalles de una conversación telefónica entre Gareca y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, en las que el técnico argentino se comprometió al menos a rescatar cuatro puntos con la Roja en los próximos partidos del proceso clasificatorio al Mundial de 2026, frente a Perú en Lima (el viernes 15 de noviembre), y ante Venezuela en Santiago (19/11).

Simplemente continuamos. Tenemos un muy buen diálogo, permanente (con la ANFP) — Ricardo Gareca

Precisamente de esa conversación fue que habló esta tarde el técnico argentino, quien si bien precisó que finalmente no hubo ninguna reunión formal con los dirigentes del fútbol chileno, sí existió la llamada en la ratificó su continuidad en la banca del seleccionado nacional.

“No nos reunimos, pero tuvimos una charla por teléfono, ya que no hubo falta de ningún tipo de reunión porque en ningún momento dejamos entrever una reunión. Simplemente continuamos. Tenemos un muy buen diálogo, permanente. Así que siempre están los dirigentes, a ver si nos falta algo, preguntándonos continuamente”, explicó.

“La continuidad en ningún momento, por lo menos de parte mía, en particular, de mi equipo de trabajo, nunca estuvo en cuestionamiento, digamos, porque yo tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo. Es tan excelente la relación que yo tengo con la dirigencia, que simplemente me tomo un tiempo como para escuchar también. Pero no de parte nuestra, y menos en estos momentos”, continuó.

Al reafirmarse en a banca chilena, Gareca fue claro para indicar que “a veces, estos momentos también es donde uno necesita estar, y en el caso mío, en particular, no me gustaría dejar a Chile de esta manera”.

PUBLICIDAD

“Hasta las últimas consecuencias me gustaría estar con los muchachos, al lado de la dirigencia, al lado de todos. Eso creo que es lo más importante. No acostumbro a irme, por lo menos, de parte nuestra. Ahora, si de pronto hay un límite o un condicionamiento o algo por el estilo, bueno, en ese caso, el abogado mío ya directamente arreglará las condiciones”, dijo.

“Tenemos una excelente relación con Pablo Milad. Somos gente profesional y adulta. Independiente del resultado, no influye en la relación personal. Los resultados no cambian la manera de ser. Ellos me dan el apoyo. Continuamos y tenemos muy buen diálogo. Lo que se agradece. Es un lindo momento para estar juntos y tratar de revertir esta situación”, finalizó.