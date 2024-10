Cindy Nahuelcoy reveló cómo han sido sus dos primeras semanas vendiendo contenido de pago para adultos: “Me llama la atención que me traten como árbitra”

Así como hace dos semanas la exárbitra chilena Cindy Nahuelcoy sorprendió al revelar que comenzaría a vender contenido de pago para adultos en la plataforma On Fayer, este jueves dio cuenta de las insólitas peticiones y el trato que ha recibido de parte de sus suscriptores en la aplicación.

Fue en una distendida conversación con Pedro Carcuro, en el streaming “Pedro Pé”, donde la jueza y exchica reality recordó los motivos que la llevaron a abrirse paso en la plataforma de pago de contenido para adultos, servicio que en sus palabras le ha permitido generar buenos recursos económicos.

Las primeras experiencias de Cindy Nahuelcoy

“Hace dos semanas decidí entrar a una plataforma para adultos, que es On Fayer, y la verdad es algo que tenía pensado hace rato y no me había atrevido a hacerlo, y un día me dije: ‘Ya, lo voy a hacer’, porque si no es ahora no lo haría nunca. Y opté por irme a tomar las fotos y abrir una cuenta en esta plataforma, que hasta ahora me ha ido muy bien”, contó.

Que la gente puede pensar no, la persona que entra en la plataforma, no sé, es un degenerado y no — Cindy Nahuelcoy

Su decisión de ingresar a la plataforma, sinceró Nahuelcoy, fue debido al gran número de seguidores de Instagram que le pedían abrirse una cuenta para generarse recursos económicos mientras cumplía el castigo de 30 fechas que le habían dado en la ANFP.

“La principal razón fue que cuando a mí me castigaron en la ANFP, muchos seguidores me escribían y me decían que porqué no cumplía este castigo teniendo una plataforma para adultos. En ese momento yo encontré que era una locura, porque a pesar de que yo estaba castigada, seguía siendo árbitra, y quería seguir siéndolo. Entonces dije: ‘No, no lo voy a hacer’. Y ya después estando afuera dije: ‘¿Por qué no hacerlo?’. ¿Por qué no atreverme? Arriesgarme a eso. Si me va bien, bien, y si no, no importa. Ahí me decidí. Además que todos mis amigos me decían: ‘Negra, abre una plataforma, te va a ir. Que te siga el uno por ciento de la gente que te sigue en Instagram va a estar bien’”, explicó Nahuelcoy, quien sorprendió a Carcuro al revelarle que, más allá de los prejuicios hacia quienes suscriben a estas plataformas de contenido erótico, en su caso, la experiencia ha sido bastante particular.

“Podemos hacer videollamadas. Yo todavía no llego a ese nivel (…) lo que yo sí hago siempre desde que empecé con la plataforma es chatear con mis seguidores, porque me hablan mucho. ¿Y sabes qué? Yo pensé que iban a ser, quizás, las conversaciones un poco incómodas, y me tratan como árbitra”, reconoció.

Yo pensé que iban a ser, quizás, las conversaciones un poco incómodas, y me tratan como árbitra — Cindy Nahuelcoy

“Yo chateo con la gente, a diario, y me felicitan y me preguntan qué paso en el arbitraje. Han sido respetuosos y me llama mucho la atención que me traten como ‘profe’ aún, estando incluso en una plataforma. Que la gente puede pensar no, la persona que entra en la plataforma, no sé, es un degenerado y no. Por lo menos, conmigo no ha sido así, no me ha tocado”, señaló.

“Voy de a poquito en la plataforma, no quiero hacer todo altiro (…) me ha ido bastante bien”, agregó.

“¿Sabe lo que me pidieron el otro día? Conversando con una persona, me dijo que él siempre veía mis partidos y que siempre le llamaron la atención mis pies. Entonces me pidió si yo le podía mandar una foto de la planta de mis pies, te juro. Yo pensé que iba a ser más osada, pero no, quería ver pies”, finalizó.