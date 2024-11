Clubes de Segunda División anuncian acciones legales contra la ANFP: acusan trato discriminatorio

Un nuevo flanco se abrió para la dirigencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) liderada por Pablo Milad, luego que los 14 clubes que conforman la Segunda División decidieran iniciar acciones legales contra el organismo por no “actuar bajo los conceptos de no discriminación”, lo que les ha traído una serie de dificultades económicas y graves consecuencias deportivas.

Por medio de un comunicado, los clubes indicaron que “en reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP. Ello, pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones, solamente para gozar del privilegio de participar del fútbol profesional chileno”.

Sobre ese punto, añadieron que “el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado, en los últimos tres años, a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos”, destacando el caso de Fernández Vial que sufrió la resta de 11 puntos.

De esta forma, señalaron que “en lo financiero, debemos dejar establecido que los clubes que participan en Segunda División no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP y, sin embargo, tenemos las mismas obligaciones del resto de clubes asociados. Sin duda, esta situación ha generado un freno en el interés de los clubes de seguir desarrollando el fútbol en sus comunidades”.

Asimismo, cuestionaron que la ANFP haya decidio quedarse con la totalidad de la recaudación en la final entre Melipilla y Deportes Concepción, razón que los “obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera han sido respondidas”.

Acciones legales

En el comunicado los equipos de la Segunda División detallaron que “el no poder participar del Consejo de Presidentes y por ende no tener derecho a voto en la aprobación de las bases de la competencia que nos agrupa, no nos parece que sea propio de una Asociación que manifiesta como sus objetivos lograr la diversidad; mantener el respeto y actuar bajo los conceptos de no discriminación”.

Por tal razón y ante “una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP, es que los abajo firmantes hemos convenido la contratación de los servicios del señor Davor Harasic para iniciar acciones de carácter legal que permitan a nuestros clubes tener los mismos deberes y derechos del resto de los clubes asociados a la ANFP”.