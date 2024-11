Guarello revela que un club de Primera acusará por “espionaje” a Huachipato para que descienda a la B: “Están buscando si aparece y por ahí meter una denuncia”

Con todos los focos de la prensa deportiva puestos en la decisión que el Tribunal de Disciplina de la ANFP informe mañana respecto de la denuncia por desacato en contra del entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, este domingo el periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró que un club de Primera División está pendiente de comprobarse “espionaje” de parte de Huachipato para denunciarlos y tratar que desciendan a la B.

Fue en su programa en YouTube de “La hora de King Kong” donde el rostro de Canal 13, Direct TV y radio Agricultura alertó por la posibilidad que Cobreloa ingrese ante el tribunal disciplinario una acusación en contra del club acerero si es que se configura que las pruebas en contra de Colo Colo fueron producto de un espionaje al equipo popular durante el partido que ambos equipos disputaron en el estadio CAP de Talcahuano.

La revelación de Juan Cristóbal Guarello

“(Los dirigentes) redactan un reglamento y no se dan cuenta de las consecuencias que puede tener. Terminan mezclando lo que está fuera de la cancha con lo que está dentro. Y eso desnaturaliza la actividad”, inició el comunicador deportivo, quien si bien aseguró que esta situación “se transforma en un vicio del fútbol chileno”, ya que “ha pasado demasiado” en el último tiempo en el balompié criollo, no sería un impedimento para que el cuadro minero busque a través de una resolución en secretaría mantenerse en Primera División en caso de bajar a la serie de ascenso en caso de no golear por nueve goles a O’Higgins en su último partido del torneo.

Cobreloa está buscando si aparece un espionaje en Huachipato y por ahí meter una denuncia, aunque no esté en las bases — Juan Cristóbal Guarello

“Tanto es así, que Cobreloa está buscando si aparece un espionaje en Huachipato y por ahí meter una denuncia, aunque no esté en las bases. En fin”, avisó Guarello, que recordó las críticas que este domingo hizo Almirón a la denuncia en su contra.

“Así es que don Almirón tiene que hacer una autocrítica si es que llega a comprobarse esto. Tienen razón: en la cancha no hubo nada anti reglamentario. Pero en Chile se ha vuelto tan restrictivo el reglamento para lo que no ocurre dentro de la cancha que pasa esto”, dijo el periodista, que insistió en sus cuestionamientos a la definición del título fuera de la cancha.

“No pagan los impuestos, descendido o resta de puntos. Le pagaste más plata a unos hue*** el año pasado. ¡El año pasado! Descendido y quita de puntos. Te atrasaste con los pagos. ¡Te atrasaste! No es que no hayas pagado, resta de puntos. Un exjugador, (Matías) Cahais, casi hace descender a Curicó Unido”, continuó.

“Estos reglamentos están pensados para que le caiga a La Calera, Curicó y pum, topón pa’ adentro. Un día en el cruce de caminos, Milad se encontró con todos estos reglamentos restrictivos y un campeonato que ha sido de lo más entretenido se definirá en un escritorio, para bien o para mal”, reflexionó.

“El Tribunal de Disciplina quiere hacer como los jueces de la ETA. Encapuchados y que nadie conozca su nombre para que no haya represalias”, finalizó.