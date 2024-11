Aseguran que denuncia contra Colo Colo por desacato de Almirón daría un giro impensado esta tarde en el Tribunal de Disciplina: “Es prácticamente imposible”

A medida que se acerca la hora para la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que esta tarde deberá resolver la denuncia por desacato en contra del entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, no pocas versiones se han conocido respecto del eventual castigo que podría recibir el actual puntero del Campeonato Nacional.

La más reciente, y contraria a la postura de Universidad de Chile, club que se hizo parte en la acusación realizada en contra del técnico albo, fue la que aportaron en el canal DSports, donde aseguraron que es “prácticamente imposible” conocer hoy un fallo de parte del tribunal, que incluso podría archivar la causa en contra del Cacique.

El posible fallo del tribunal a Colo Colo

“Es claro que mañana (hoy) es muy difícil, prácticamente imposible. Mañana (hoy) no se va a conocer el fallo. Pueden llegar a la resolución, hay que redactarlo, pero es muy difícil que se conozca el fallo”, señaló el periodista Pablo Flamm.

Y es que las nuevas pruebas que se indicó llegarían a la sede del órgano disciplinario de la ANFP no habrían sido presentadas ante el tribunal, una situación que iría en contra de las aspiraciones de Azul Azul de sancionar a Colo Colo con la resta de los puntos ganados en su partido frente a Huachipato (victoria de 2-1), precisamente el duelo donde Almirón habría incumplido su suspensión por expulsión al dar instrucciones a un coordinador del equipo desde una de las casetas ubicadas en el estadio CAP de Talcahuano.

Algo que confirmó en el programa de DSports el periodista Rodrigo López. “Esto es algo que se va manejando por las pruebas que se tienen, por lo que se ha ido comentando, por lo que uno puede capturar de distintos sectores, y lo que me dicen es que de no llegar nada nuevo, digamos que hay cosas que ya están, y quizás no conocemos pero ya están, pero con lo que hay hoy, a menos que mañana (hoy) pase algo, lleguen cosas nuevas, entiendo que el caso, de momento, no está contundente para decidir un fallo”, dijo.

“A menos que mañana (hoy) cambien algunas posturas, el caso de momento podría estar incluso cerrado”, aseveró.