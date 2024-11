Julio Bascuñán y Leslie Vásquez presentaron querella criminal en contra de Cindy Nahuelcoy por el delito de “injurias graves”

Los árbitros nacionales Julio Bascuñán y Leslie Vásquez presentaron esta semana una querella criminal en contra de la exjueza Cindy Nahuelcoy “por el delito de injurias graves” realizadas durante un episodio del reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13.

El libelo acusatorio fue tramitado por el abogado de ambos miembros del arbitraje, Cristian Basso, quien expuso en adnradio.cl que dicha demanda busca que “se condene a la querellada y a cualquier otro, la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, con costas”.

La querella contra Cindy Nahuelcoy

Esto, luego que Nahuelcoy aseverara en el programa de telerrealidad que Bascuñán, en “su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, benefició en la designación de partidos a Leslie Vásquez, con quien además habría mantenido una relación sentimental”.

“Fui a hablar con mi jefe (Roberto Tobar), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”, señaló en su momento la exjueza chilena, quien por esta acusación recibió una sanción de 30 fechas de la ANFP sin dirigir al no poder acreditar su denuncia, situación que finalmente derivó en su retiro definitivo de la actividad.

Según detalla la emisora radial, en la querella presentada por Basso se expusieron otras declaraciones ofrecidas por Nahuelcoy en el reality de Canal 13.

“Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el hue*** me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi expareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”, recordaron.