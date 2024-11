Mauricio Pinilla da por hecho que jugadores de Deportes Copiapó recibirán incentivos del “hombre del maletín” para ganarle a Colo Colo

La definición de infarto que se prevé protagonicen el próximo domingo Colo Colo y Universidad de Chile para coronarse como campeón del torneo nacional mantiene en vilo a los comentarista deportivos, entre ellos, Mauricio Pinilla, quien este martes dio como un hecho que el rival del Cacique, el descendido Deportes Copiapó, bien podría recibir algún estímulo económico para vencer al club popular.

La primera opción de titularse campeón la tienen los albos, que con 66 puntos son los exclusivos líderes del campeonato, con dos unidades de ventaja respecto de su escolta universitario (64), que en el Estadio Nacional espera vencer a Everton y soñar con un traspié del Cacique para llevarse la copa a sus vitrinas.

Las dudas de Mauricio Pinilla de cara a la definición

Un escenario que comenzará a definirse a partir de las 16:00 horas del domingo 10 de noviembre en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, de la región de Atacama; y en el reducto ñuñoíno, donde tanto albos como chunchos buscarán la victoria.

Precisamente esta electrizante definición dio pie para que Pinilla aseverara esta tarde en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, que el famoso “hombre del maletín” sería un protagonista tanto o más relevante que los equipos que buscan el título.

“Puede llegar un incentivo”, indicó el exgoleador de los azules, quien puso de relieve el hecho que los jugadores nortinos llegarán a este encuentro frente al Cacique con la mente puesta en su futuro profesional más que en lo deportivo, considerando que varios de ellos de seguro dejarán la institución.

Puede llegar un incentivo (...) el equipo está descendido, no tiene nada que perder y hay un cambio de actitud — Mauricio Pinilla

“Se espera sacar la tarea adelante, que es lo que se pide. Ahora es diferente, el equipo está descendido, no tiene nada que perder y hay un cambio de actitud”, apuntó Pinigol, quien no dudó en señalar que en tales condiciones un “estímulo extradeportivo” no le vendría mal a los futbolistas copiapinos.

“Los jugadores quedan libres y no se les paga hasta febrero. No es como en Europa que tienen contrato por todo un año, acá son contratos de 11 meses. Entonces, el incentivo (en dinero) créeme que cumple un rol fundamental”, finalizó.

Programación última fecha

Sábado 9/11: Universidad Católica-Coquimbo Unido (18:00 horas); Deportes Iquique-Unión Española.

Domingo 10/11: Huachipato-Ñublense (12:00 horas); Palestino-Audax Italiano (12:00 horas); Unión La Calera-Cobresal (12:00 horas); O’Higgins-Cobreloa (12:00 horas); Deportes Copiapó-Colo Colo (16:00 horas); Universidad de Chile-Everton (18:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Colo Colo, 66 puntos (+28)

2° Universidad de Chile, 64 puntos (+29)

3° Universidad Católica, 46 puntos (+11)

4° Unión Española, 45 puntos (+10)

5° Deportes Iquique, 45 puntos (+3)

6° Everton, 44 puntos (+6)

7° Palestino, 43 puntos (+11)

8° Coquimbo Unido, 42 puntos (+2)

9° Ñublense, 40 puntos (+7)

10° Audax Italiano, 34 puntos (-1)

11° Cobresal, 33 puntos (-6)

12° Unión La Calera, 31 puntos (-14)

13° O’Higgins, 31 puntos (-16)

14° Huachipato, 31 puntos (-17)

15° Cobreloa, 28 puntos (-32)

16° Deportes Copiapó, 23 puntos (-21)