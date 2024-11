“Las imágenes todos las vieron”: Marcelo Díaz relativiza fallo en favor de Colo Colo y asegura que “la U no ha dado que hablar en cosas extrafutbolísticas”

Marcelo Díaz se pronunció este miércoles respecto del veredicto favorable a Colo Colo en la denuncia por desacato que la U presentó en contra del entrenador albo, Jorge Almirón, con la cual pretendía que el Tribunal de Disciplina de la ANFP castigara con la resta de puntos al Cacique.

El capitán del chuncho relativizó la victoria por secretaría que el club popular obtuvo anoche y que fue ratificada esta mañana por el órgano disciplinario, y que de cara a la definición por el título llega a su encuentro del próximo domingo ante Deportes Copiapó con dos puntos de ventaja respecto de los universitarios, que ese mismo día reciben en el Estadio Nacional a Everton de Viña del Mar.

Las reflexiones de Chelo Díaz por fallo favorable a Colo Colo

“Ni siquiera me había enterado, pero puedo responder una o dos preguntas sobre el tema. La dirigencia nos dijo que no nos enfoquemos ni nos preocupemos de eso, que solo nos enfoquemos en la cancha, como ha sido nuestra misión en el año, y a mí me da lo mismo, no puedo opinar mucho”, indicó el mediocampista laico, quien de todos modos aseveró que “las reglas están para cumplirse para quien sea”.

“Por algo están las reglas y las leyes, pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo porque dependemos de ganar el domingo. Si no ganamos, o no hubiéramos ganado la fecha anterior nada podríamos hacer”, dijo el referente de la U, quien insistió en que “las imágenes todos las vieron y no se puede decir mucho”.

“Las reglas están para cumplirse y listo. Hasta ahí vamos a hablar”, puntualizó Díaz, quien prefirió enfocarse en que “estamos en una instancia definitoria donde se ve reflejado un año que ha sido bueno, te deja a final de torneo peleando un campeonato y eso es positivo para nosotros, lo que suceda desde el CDA para afuera, a mí poco me preocupa, solamente me enfoco en hacer mi trabajo que ha sido bastante bueno este año”.

“Hay que destacar que ambos equipos han tenido un gran año, más allá de todo lo que sale en la prensa, por ejemplo en la U en ningún momento hemos dado que hablar en cosas extrafutbolísticas, no es lo nuestro, no nos vamos a contagiar de esas cosas”, afirmó el formado en la U, quien también aseveró que la denuncia de los directivos de Azul Azul en contra de Colo Colo no ha “empañado” la definición del campeonato.

“El campeonato a mi juicio no se está viendo empañado, porque estamos llegando a la última fecha ambos equipos peleando el torneo, teniendo un gran año y en ningún momento hemos hablado ni de nosotros mal, ni de los rivales mal, entonces yo valoro muchísimo lo que hemos hecho este año, los dos equipos”, agregó.

“Hemos mantenido un nivel muy alto y eso es lo que necesita el fútbol chileno, que para que el fútbol chileno pueda competir de igual forma ante nuestros rivales, necesitamos que la U, Colo Colo y Universidad Católica hagan muy bien las cosas a nivel nacional, para que eso a nivel internacional permita competir. Para mí esto es lo normal que tiene que suceder y ojalá se a la base para los años siguientes”, finalizó.