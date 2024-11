Patricio Yáñez hizo estallar a Marcelo Barticciotto con incendiaria confesión en ESPN: “Cuando estaba en Colo Colo habían ayudas”

Un acalorado debate inició en el programa “F90″ de ESPN Chile el comentarista deportivo Patricio Yáñez, quien al recordar su paso de tres años por Colo Colo, entre 1991 y 1994, aseguró que el club popular recibía “ayudas” de los árbitros.

PUBLICIDAD

Sus incendiarias declaraciones tomaron anoche por sorpresa a sus compañeros de panel, los exfutbolistas Marcelo Barticciotto y Dante Poli, y a los periodistas Francisco Sagredo y Sebastián Esnaola, quienes reaccionaron con asombro y, en el caso del ídolo albo, con evidente indignación.

“Evidentemente que cuando estaba en Colo Colo habían ayudas poh, hombre. Evidentemente que las habían”, inició Yáñez, quien provocó la inmediata reacción furiosa de Barticciotto.

La revelación de Patricio Yáñez por ayudas a Colo Colo

“Devolvé (sic) la estrella, entonces, la que ganaste (...) hasta que lo dijo. Yo nunca sentí que me ayudaron, discúlpame”, reclamó el otrora “siete” del Cacique.

Sin inmutarse ante la evidente molestia de su excompañero en el camarín albo, y los argumentos de Poli, quien le señaló que esa situación que denunció “es parte de” la actividad profesional, Yáñez insistió con su denuncia.

“Que habían, ante la presión (...) lo que te quiero decir es que ante el ambiente, la situación que vivía un árbitro, la presión, te lleva de repente a tomar decisiones que a lo mejor no son las correctas”, apuntó el campeón de la Libertadores con el Cacique en 1991.

Lo que quiero decir es que ante el ambiente, la situación que vivía un árbitro, la presión, te lleva de repente a tomar decisiones que no son las correctas — Patricio Yáñez

A medida que argumentaba respecto de su acusación, una que en sus palabras ha realizado desde su retiro del fútbol profesional y desde su ingreso a las comunicaciones, la molestia de Barticciotto se hacía más evidente, al punto de acusar a su colega de panel de hablar “hue***”.

PUBLICIDAD

“Eso no quiere decir que te beneficie o te perjudique. ¡Mirá el título que te pusieron (apunta al GC que decía ‘cuando estaba en Colo Colo había ayudas’)! Eso es porque hablás (sic), porque hablás (sic) hue***”, acusó.

Sin intimidarse ante las furiosas respuestas de sus excolegas futbolistas, el otrora jugador del Cacique, la U y la selección chilena recordó incluso las declaraciones que otro exjugador albo, el actual director deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, dio una vez que se fue del club a jugar en Provincial Osorno.

“Yo siento, y lo dijo, mira. Hay un ejemplo, ayer, por ejemplo, una declaración de Daniel Morón (…) Daniel Morón, cuando sale de Colo Colo, y se va a jugar al sur, creo que a Osorno, dijo que ante situaciones de juego, faltas, infracciones, siempre había una mirada diferente, distinta (en favor de Colo Colo”, señaló.

“Yo estoy hablando de mi época, no estoy hablando de ahora. Y siempre, había una patada y ya te mostraban amarilla y te perdonaban la vida, eso es todo”. agregó.

La molestia de Marcelo Barticciotto

A esas alturas, la incomodidad e indignación de Barticciotto eran tan evidentes que no dudó en preguntarle a Yáñez: “¿Y por qué no lo dijiste cuando estabas jugando en Colo Colo? En lugar de decirlo ahora. ¿Por qué no le dijiste al árbitro ‘sabes, árbitro, écheme porque yo merezco que me eche’?”.

“Desde que partí en las comunicaciones lo dije, hace 30 años”, respondió Yáñez, quien incluso se defendió de no haber hablado cuando estaba en el Cacique al apuntar que “yo no soy tan hue*** para hacerlo. No soy tan tonto”.

La revelación de Yáñez no quedó sin la respuesta final de Barticciotto, quien afirmó no estar de acuerdo con su colega comunicador. “No estoy de acuerdo, yo no sentí nunca que me beneficiaron. Nunca sentí eso. Nunca sentí que me dieron un penal fuera del área, o que no me echaron cuando me tenían que echar. Por lo menos a mí, yo nunca lo sentí”.