¿Comprará al equipo de sus amores? Julio César Rodríguez prometió trabajar la próxima temporada en Fernández Vial para devolverlo al profesionalismo

Un sorpresivo anuncio realizó esta semana Julio César Rodríguez, quien en medio de la emisión de uno de sus programas de streaming aseguró que trabajará la próxima temporada en Fernández Vial con el objetivo de regresar al club aurinegro al profesionalismo luego de descender este año a Tercera División.

PUBLICIDAD

Fue durante un episodio de “SeréWeón?”, en el canal de YouTube “Yuly”, donde el periodista y rostro de Chilevisión, reconocido hincha de la popular institución sureña, sinceró sus deseos de apoyar al “Almirante” para rescatarlos de la actual crisis deportiva, a su juicio, originada en la desastrosa administración de sus actuales dueños.

La promesa de Julio César Rodríguez

“Yo soy del Fernández Vial, un equipo que ha descendido al amateurismo, ANFA. Hemos bajado de una liga profesional, como la Segunda División, al amateurismo y sigo siendo de Fernández Vial”, reconoció Jotacé luego que uno de los panelistas del streaming, Jorge Rivas, reflexionara respecto del liderazgo que los futbolistas tienen entre los menores, y que se ve distorsionado por los actos de indisciplina ajenos al fútbol protagonizados por algunos futbolistas.

“¡Amando esa camiseta! ¡Amando a ese club! A pesar de las sociedades anónimas, que no han hecho la labor que dijeron que iban a hacer, que tienen al fútbol en el piso. Estamos último de los último, de lo último”, reclamó.

Este año en el amateurismo voy a trabajar en el Fernández Vial. No sé cómo. El año pasado me desligué porque unos argentinos compraron el equipo — Julio César Rodríguez

Sin embargo, el periodista no quedó solamente en las críticas a los dueños del club penquista, sino que sorprendió a sus compañeros del programa -Rivas y Felipe Cárdenas- al anunciar que la próxima temporada participaría en la institución aurinegra.

“A pesar de eso, este año, en el amateurismo, voy a trabajar por Fernández Vial. No sé cómo, pero voy a trabajar este año”, dijo Rodríguez, quien aclaró inmediatamente que lo suyo no estaría en la compra de la propiedad del club, como le consultaron sus contertulios.

Opens in new window Julio César Rodríguez. Fuente: Captura de pantalla del streaming "SeréWeón?", del canal YouTube Yuly.

“El año pasado no, me desligué porque habían comprado el equipo, unos señores de Argentina, y yo dije: ‘Bueno, harán su pega, harán su trabajo, todo’. No lo voy a comprar, aclaro, pero algo voy a hacer. Voy a trabajar en Fernández Vial, porque los que lo compraron lo destrozaron, y no sé por qué”, lamentó.

PUBLICIDAD

“No lo sé todavía, como lo haré, pero necesito, desde el amateurismo, desde la ANFA, desde, ay”, prosiguió el rostro de CHV, quien sobre el final de su confesión, ironizó con un consejo que le habría dado en su momento el mediático economista Rafael Garay, condenado por estafa.

“Pelao Garay, amigo, una vez me ayudaste y me dijiste que nunca me metiera en el fútbol (…) porque eran todos unos ladrones, me dijo”, puntualizó.