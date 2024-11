Felipe Reynero, la bestia negra de Colo Colo avisa al Cacique de cara a la definición del torneo con la U: “No queremos que sea campeón”

Luego de conocerse esta semana el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por la denuncia de desacato presentada por Universidad de Chile en contra del entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, y cuyo resultado fue favorable a las pretensiones del Cacique, este domingo el torneo nacional podrá consagrar en cancha al próximo campeón del fútbol chileno.

Una electrizante disputa entre albos y azules, que después de siete años (cuando la U le ganó en la última fecha el título al Cacique) nuevamente se toma la agenda del balompié chileno, con los partidos que el club popular juegue desde las 16:00 horas ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y el que a la misma hora dispute el chuncho frente a Everton en el Estadio Nacional.

La amenaza de Colo Colo en el norte

Y uno de los protagonistas secundarios en esta definición de los dos clubes más populares del país, el delantero del León de Atacama, Felipe Reynero, avisó que a pesar de estar ya descendidos no le harán fácil la tarea a Colo Colo en su derrotero por alcanzar su estrella número 34.

En su carácter de “bestia negra” del club albo, el delantero que le ha anotado siete goles al equipo de Macul con cuatro equipos distintos (Huachipato, Rangers, Cobresal y Copiapó), y que como era de esperar, fue el último jugador que le convirtió a Colo Colo en su última derrota de este torneo (1-0 en el estadio Monumental), ya puso en alerta al equipo dirigido por Almirón que le sacará lustre a sus botines para frustrar el deseo albo de ser campeones.

No queremos que Colo Colo sea campeón, no por la U, sino que por nosotros y nuestra hinchada — Felipe Reynero

“Seguimos trabajando de la misma manera. Obviamente va a tener un sabor especial, porque Colo Colo viene a jugar su opción de ser campeón y uno como jugador y como equipo no quiere que le celebren en la cara. Trataremos de ganar de local y despedirnos con un triunfo de nuestra gente”, dijo en lun.com el también hijo de un histórico jugador de la U, Roberto Reynero.

“No queremos que Colo Colo sea campeón, no por la U, sino que por nosotros y nuestra hinchada. Ojalá el último partido sea una fiesta, que no pase nada raro. Para muchos es el último partido con Copiapó y la idea es terminar de la mejor manera posible”, avisó el delantero.

“Teníamos otras aspiraciones, como clasificar a copas internacionales, sin embargo, descendimos. Cuando las cosas no se hacen bien desde un principio el desenlace es este. En lo personal no me fue tan mal, porque llevo cinco goles en el torneo, cosa que no es menor, y queda un partido aún. Físicamente me siento bien y espero seguir jugando en Primera”, señaló Felipe, quien si bien es hijo de un recordado futbolista azul, asegura que su buen rendimiento en partidos ante el Cacique tiene poco que ver con el vínculo familiar con el cuadro laico.

“Mi viejo siempre me está aconsejando, hasta el día de hoy que tengo 35 años, pero lo hace para todos los partidos, no sólo para este en especial. Él sabe cómo uno afronta estos momentos, con tanta gente en el estadio. No tengo muchos recuerdos de mi papá jugando por la U, pero sí tengo un gol que él me envió. Fue un golazo en el Nacional en una victoria por 3-0″, finalizó.

Los goles de la bestia negra de Colo Colo

En 2012 anotó su primer gol oficial al Cacique. Fue el segundo tanto de Rangers que en aquella oportunidad empató 2-2 con el cuadro albo en Talca.

Su racha prosiguió al año siguiente, esta vez con la camiseta de Huachipato, cuando anotó el definitivo 2-2 del partido que se disputó en el estadio CAP de Talcahuano.

Con la camiseta de Cobresal, en tanto, le anotó en dos oportunidades un doblete a los albos. En 2019, en el estadio Monumental, en el triunfo de 2-0 de los nortinos; y en 2020, cuando en El Salvador fue el gestor de la remontada minera en el triunfo por 2-1 conseguido en el estadio El Cobre.

Su séptimo tanto llegó este año, cuando en la primera rueda anotó el único gol de la victoria de Deportes Copiapó en el reducto de Macul. Precisamente, la última derrota sufrida por Colo Colo en su ruta hacia la obtención del título nacional.