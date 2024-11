“No podemos hacer un partido entregados”: Isaac Díaz ilusiona a los hinchas de la U al asegurar que ante Colo Colo “me voy a jugar la vida”

Con los deseos de frustrar el domingo los festejos de un título a Colo Colo, el delantero de Deportes Copiapó, Isaac Díaz, aseguró esta tarde que “me voy a jugar la vida” en el decisivo duelo que afrontará el descendido club nortino frente a los albos.

PUBLICIDAD

Con un breve pasado en Universidad de Chile, el otro candidato al título del torneo nacional, el ariete del León de Atacama reconoció en el programa “Los tenores”, de radio ADN, sus deseos de amargar los festejos de los colocolinos y de esa forma darle una mano a su exequipo.

Con la mente puesta en ganarle a Colo Colo

“Es un año difícil, porque estuvimos dos años peleando abajo y remándola siempre. Tratamos de darle una historia a esta ciudad y dentro de lo malo que fue el descenso, le dimos esa historia y le hicimos creer a la gente que había un equipo en Primera”, aseveró el delantero, quien por primera vez en su carrera se ve enfrentado al drama del descenso.

“Hicimos crecer esa identidad como ciudad y para uno es difícil. A mí jamás me había tocado descender en mi carrera y ahora me tocó y nos pegó durísimo. Pero esto es así, sé que el otro año donde sea que esté voy a tener una nueva revancha”, dijo.

“Será un partido durísimo, nosotros tenemos algún tipo de ventaja con el tema de la cancha y el calor, pero es Colo Colo. Ellos vienen ganando hace mucho rato, hizo partidos extraordinarios en la Copa (Libertadores) y será lindo”, agregó Díaz, quien avisó que ajeno a los rumores de incentivos económicos para su equipo de cara al partido ante el club popular se jugará la vida.

Yo por lo menos me voy a jugar la vida — Isaac Díaz

“Yo por lo menos me voy a jugar la vida. Creo que estos partidos tan decisivos, sabiendo que Colo Colo ganando sale campeón y sabiendo que nosotros ganando la U tiene la chance de ser campeón, se juegan con el corazón y con el honor que hay tenerle a la gente de acá”, puntualizó.

“No podemos jugar un partido entregados, por lo menos yo no lo haré. Quiero estar en este partido, venía de una lesión que me dejó fuera y me preparé para este partido. Es la oportunidad de terminar bien el año y mostrarse para alguna opción en otro equipo”, finalizó.