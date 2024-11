“Sería linda”: Almirón no le hace el quite a una final con la U pero le pide a sus jugadores vencer a Copiapó para “devolverle la alegría” a los hinchas de Colo Colo

Colo Colo tiene este domingo, desde las 16:00 horas, la primera opción para consagrarse como campeón del torneo nacional si es que en su visita a Deportes Copiapó logra la victoria.

Sus dos puntos de ventaja sobre Universidad de Chile en el liderato del campeonato le permiten al equipo dirigido por Jorge Almirón tener varias alternativas para alcanzar la estrella número 34. La primera, una victoria que los hará sumar 69 unidades, inalcanzables para los azules, que de superar a Everton solamente llegarán a la línea de los 68.

La confianza de Jorge Almirón en Colo Colo

De ahí en más, una serie de probabilidades que en el caso de un empate de los albos y un triunfo de los universitarios llevaría la definición del título a una finalísima entre los dos equipos más populares del país.

Un escenario que no es ajeno para Almirón, quien si bien esta tarde aseveró que sus jugadores están mentalizados en obtener los tres puntos para dar inmediatamente la vuelta olímpica, no le hace el quite a un potencial definición ante el chuncho.

Nosotros vamos a ir ganar. Los 90 minutos serán duros, muy difíciles. Se puede llegar a una final, sería linda, pero tenemos la posibilidad de ir a ganar y hacer un partido fuerte — Jorge Almirón

“Nosotros vamos a ir ganar. Los 90 minutos serán duros, muy difíciles. Se puede llegar a una final, sería linda, pero tenemos la posibilidad de ir a ganar y hacer un partido fuerte. La primera instancia es buscar el resultado positivo. En mi cabeza sólo planteo ese escenario”, reconoció el estratego del Cacique, mentalizado solamente en el duelo ante el club nortino y alejado de las polémicas por el fallo del Tribunal de Disciplina y la salida nocturna de algunos de sus futbolistas a un pub de Vitacura.

“Nos reunimos cuando volvimos a entrenar, tuvimos una charla interna, el club también tiene reglas y no voy a profundizar sobre eso. Estoy pensando en el partido del domingo y no voy a hablar sobre eso, no soy el indicado y lo que se habló con los jugadores, es interno”, reveló.

“El entrenamiento de ayer y hoy fue espectacular, el equipo está muy bien y estamos todos esperando que llegue el domingo. Colo Colo tiene una repercusión muy grande, estamos con mucha confianza para el domingo. No hemos conseguido nada y falta lo más importante”, agregó.

“Cada partido es una final para nosotros, así lo vivimos, lo planteamos y los jugadores lo saben, ya que están representando al club más grande de Chile y es un privilegio estar en un club como Colo Colo”, puntualizó el técnico argentino, quien no dudó en afirmar que “nosotros vamos a ir a ganar, tengo respeto por todos los rivales, pero en mí cabeza sólo está ganar”.

“Todos los rivales le juegan a otro ritmo a Colo Colo. El rival está descendido, pero son jugadores y no quieren ser parte de la fiesta de nadie. Fue uno de los equipos que nos ganó (1-0 en la última fecha de la primera rueda), tenemos que ser inteligente y no debemos confiarnos. Es una cancha difícil y existe mucha expectativa en el país con sacar un buen resultado”, dijo.

“Para mí, lo más importante es el domingo, el escudo que llevamos, lo que hemos generado en la gente y depende de nosotros. El domingo es una final ante un equipo descendido, pero no por eso, será fácil. La historia del club es muy grande y hoy nos toca a nosotros. No hemos lograda nada como grupo y esperamos ganar para devolverle la alegría a la gente que hace un gran esfuerzo”, finalizó.

Programación

Sábado 9/11: Universidad Católica-Coquimbo Unido (18:00 horas); Deportes Iquique-Unión Española (18:00 horas).

Domingo 10/11: Huachipato-Ñublense (12:00 horas); Palestino-Audax Italiano (12:00 horas); Unión La Calera-Cobresal (12:00 horas); O’Higgins-Cobreloa (12:00 horas); Deportes Copiapó-Colo Colo (16:00 horas); Universidad de Chile-Everton (16:00 horas).