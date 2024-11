Marcelo Díaz hace nueva denuncia por gol anulado a la U y Marcelo Morales asegura que hubo incentivos para el título de Colo Colo: “Esto fue un robo”

Los coletazos en Universidad de Chile, por el gol anulado a Leandro Fernández ante Everton tras la falta sancionada por el VAR a Marcelo Morales en la previa a la anotación del delantero transandino, tuvieron un nuevo y polémico episodio con las nuevas declaraciones que dio Marcelo Díaz, quien en sus redes sociales calificó de “robo” la decisión del cuerpo arbitral.

Ya en el post-partido, el capitán de los azules había sido enfático en aseverar a los medios deportivos que “todo el mundo vio que no fue falta, nos privaron de una definición, nadie lo puede creer”. Una denuncia que volvió a ratificar horas después del partido donde la U resignó el disputar una final por el título ante Colo Colo luego de igualar 1-1 con el cuadro viñamarino.

La denuncia de Marcelo Díaz

Fue en una historia escrita en su cuenta oficial de Instagram donde el mediocampista enfatizó en el que, a su juicio, fue un fallo intencional del árbitro Francisco Gilabert y su equipo arbitral.

“Hoy mi amor por este hermoso club es aún más gigante y sigue creciendo día a día. Nos privaron de una victoria a vista y siniestra de todo el mundo. Pero eso mismo hace que nuestro sentimiento se multiplique en todo momento. La U es pasión, la U es sentimiento y también sufrimiento”, escribió Díaz, quien insistió en su publicación de la red social que “seguimos de pie, contra todo y contra todos. Aunque no les guste”.

Nos privaron de una victoria a vista y siniestra de todo el mundo (...) todo el mundo vio que no fue falta, nos privaron de una definición, nadie lo puede creer — Marcelo Díaz

“Hay mucha frustración por no haber ganado, no pudimos forzar un desempate por el campeonato. La tristeza es absoluta, nosotros y la gente merecíamos una victoria”, había declarado el futbolista una vez finalizado el encuentro, momento donde encendió la polémica por un gol que bien pudo haberles permitido asegurar una final ante Colo Colo (finalmente campeones tras empatar 1-1 con Deportes Copiapó).

“Todo el mundo vio que no fue falta, nos privaron de una definición, nadie lo puede creer. Hicimos un gran año, volvimos a posicionar a la U en lo alto. Los partidos se definen en la cancha, pero hoy (ayer) quedó demostrado que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos una final, nos privaron de un triunfo, eso me deja muy caliente y muy frustrado, porque merecíamos ganar”, dijo.

“En Iquique (perdieron 3-0 y con esa derrota le cedieron el primer lugar a Colo Colo) nos expulsaron un jugador que, primero, era roja para ellos. Sucedió algo este año que todos saben y que está a la vista, está todo grabado. Quedó demostrado, una vez más, que jugamos contra todo y contra todos. Esperamos que, para otra vez, sea de otra forma, porque la gente no merece que jueguen con sus sentimientos. A vista de todo el mundo, esto fue un robo. Una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando, una jugada que no es falta”, prosiguió el capitán del chuncho, quien si bien reconoció que “cualquiera de los dos era un justo campeón, de buena forma, no manipulando todo lo que pasó en el torneo”, aseguró que lo más justo era que la U se consagrara con la obtención del título.

“Se jugó hasta el último partido del campeonato y eso hace que la competencia sea buena para todos. Pero finalmente nosotros nos quedamos segundos sin haberlo merecido”, puntualizó.

Posibles castigos para Marcelo Díaz y Marcelo Morales

Sus dichos fueron compartidos por Marcelo Morales, el lateral zurdo a quien le cobraron la supuesta falta que acabó con el gol anulado a Fernández, y quien en su cuenta de Instagram ironizó con un supuesto incentivo económico a sus rivales ruleteros para favorecer el título del Cacique.

Las publicaciones de Marcelo Díaz y Marcelo Morales en redes sociales. Fuente: Instagram @chelodiaz_21 @shelomorales_14.

“Increíble”, escribió el defensor azul en la red social, donde aparte de publicar el video de su supuesta falta sancionada por el VAR, agregó un emoji de una cara de payaso para el árbitro Gilabert, y otro de un maletín, para quienes habrían sido incentivados en su partido frente a Everton.

La serie de reclamos, en especial los directos mensajes de Díaz, fueron cuestionados en el programa “Círculo Central”, donde uno de sus panelistas, el periodista Marco Sotomayor, reveló que estos bien podrían significarle al capitán universitario una durísima sanción de parte del Tribunal de Disciplina.

“Mal Marcelo, es un tipo ponderado. Uno no puede decir que suele ser destemplado, es polémico (…) ni siquiera le gusta ser peyorativo con sus adversarios. Al hablar de robo (…) no, está fuera de lugar. Lo van a citar al Tribunal de Disciplina, no me cabe ninguna duda”, aseveró.