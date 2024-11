Arturo Vidal reconoce haberse equivocado con sus críticas a Ricardo Gareca y anticipa que el partido de la selección chilena ante Perú “va a ser una guerra”

Con la felicidad a flor de piel, pero con la frialdad para reconocer que se equivocó en sus duras críticas al trabajo del entrenador Ricardo Gareca en la selección chilena, se manifestó este martes Arturo Vidal respecto de su inesperada convocatoria a la Roja para los partidos frente a Perú y Venezuela.

Sonriendo como es habitual en sus conferencias de prensa, el King de Colo Colo no le hizo el quite este mediodía a ninguna de las consultas de la prensa deportiva, especialmente a las relacionadas a su regreso a Juan Pinto Durán y su primer encuentro oficial con Gareca.

El mea culpa de Arturo Vidal

“Dije varias cosas de los partidos. Lo que sentía lo dije, pero lo que hablé con el ‘profe’ quedará entre los dos. Lo importante es sumar los seis puntos para meternos en la pelea de pelear un cupo al Mundial. Con sacrificio podemos sacarlo adelante. Esperamos aportar en este proceso”, aclaró.

“Seguramente tuve palabras en que me equivoqué. Pero lo digo tan real como soy yo, no escondo cosas. Estaba con una cámara y se ve cómo veo los partidos. Lo toma mal la gente, pero yo lo veía normal. Pero me equivoqué en algunas palabras”, agregó.

Respecto de su vuelta a la selección, el jugador formado en el Cacique indicó que “me toca volver a la selección en un momento difícil, en uno donde no lo estamos pasando bien, estamos últimos en las eliminatorias, pero creo que puedo ayudar mucho a este proceso, a estos jugadores”.

“Seguramente se van a sentir con mucha más confianza al enfrentar estos dos partidos, seguramente cada vez que me toque hablar me van a escuchar y van a estar atentos. Trataré de estar gritando todo el rato, en los entrenamientos, en los partidos, y así seguramente ellos se van a sentir bien”, reconoció.

“Mucho tiempo me tocó ser uno de los líderes acá y creo que lo hice de la mejor forma, por eso tuvimos buenos resultados, y creo que esta vez no va a ser diferente. Creo que nos va a ir muy bien. Me toca volver en un partido difícil, caliente, es un clásico contra Perú, y he tenido la suerte de marcar muchos goles contra ellos, y ojalá sea así en este partido”, puntualizó el mediocampista, quien fiel a su estilo se aventuró en afirmar que el duelo del próximo viernes en Lima será “una guerra”.

“Voy a dejar la vida, y ojalá poder ayudar con lo que más pueda en el partido y poder quedarnos con los tres puntos, que creo es lo más importante. Y sí, el partido va a estar caliente, ellos necesitan ganar también, en los últimos partidos de local se han hecho muy fuertes, y este partido va a ser una guerra, pero de verdad que nos estamos preparando bien, no tenemos miedo, y vamos a ir con todo a buscar esos tres puntos”, lanzó.

De su convocatoria, Vidal sinceró que lo sorprendió “por como se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la selección, siempre me gusta vestir la camiseta, representar a mi país, y creo que me toma en un momento espectacular. Levantando una copa, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Tuve la oportunidad de marcar en el último partido, de ir mejorando partido a partido, de andar bien físicamente, y creo que me toca en un momento preciso, donde llego mejor que nunca a la selección después de la última lesión que tuve, así es que estoy feliz y espero aportar, espero ayudar, y espero que sumemos los seis puntos”.

“Se dio nomás después del partido (Deportes Copiapó-Colo Colo). Me llamaron, me citaron, y yo tuve toda la voluntad porque siempre quise volver antes. No se dio, pero ahora es el momento. Creo que todo pasa por algo, y cuando llegué acá recién hablamos con el profe. Nunca habíamos hablado antes, y aclaramos las cosas, con los chiquillos igual. De verdad que el ambiente está bueno, y todos pensamos en que sólo lo más importante es la selección, así es que todo está fluyendo muy bien, y espero ayudar y hacer fuerza nomás para poder clasificar a otro Mundial”, finalizó.

Programación 11° fecha

Jueves 14/11: Venezuela-Brasil (18:00 horas); Paraguay-Argentina (20:30 horas); y Ecuador-Bolivia (21:00 horas).

Viernes 15/11: Uruguay-Colombia (21:00 horas); y Perú-Chile (22:30 horas).

Programación 12° fecha

Martes 19/11: Bolivia-Paraguay (17:00 horas); Colombia-Ecuador (20:00 horas); Argentina-Perú (21:00 horas); Chile-Venezuela (21:00 horas); y Brasil-Uruguay (21:45 horas).