Juvenal Olmos respalda decisión de Ricardo Gareca de convocar a Vidal y le aconseja explicar al plantel “por qué no lo citaste antes y por qué lo haces ahora”

El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena, después de poco más de un año marginado de la Roja, no sólo ha conmocionado a los hinchas del equipo nacional sino que los especialistas deportivos, quienes en su mayoría han aprobado la decisión de Ricardo Gareca de dejar a un lado las polémicas declaraciones del King en su contra para abrirle las puertas de Juan Pinto Durán de cara a los duelos clasificatorios ante Perú y Venezuela.

Como el caso de Juvenal Olmos, actual comentarista en TNT Sports y exentrenador del combinado nacional, quien en su rol de estratego vivió un momento tan incómodo con un futbolista como el que protagonizó Gareca con Vidal.

El consejo de Juvenal Olmos a Ricardo Gareca

En 2004, cuando en un partido de la selección decidió reemplazar a David Pizarro, por aquellos días una de las figuras del fútbol chileno, por el veinteañero jugador de la U, Rodrigo Tello.

Una decisión que Olmos recordó en conversación con lun.com, y que bien podría ser significativa para el técnico argentino de cara a consolidar su plantel de seleccionados en lo que resta del camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No sé si Gareca lo hará, pero si no citaste a un futbolista, es bueno que el plantel sepa por qué no lo citaste y por qué lo estás citando ahora — Juvenal Olmos

“Tomé en su momento la decisión de no citarlo por una fecha clasificatoria, dos partidos. Luego conversé con él si estaba en condiciones de volver. Me dijo que sí y cuando volvió cité a todo el plantel, pedimos un salón, hicimos un círculo con mesas y sillas y planteamos el problema con todos. Lo hice así porque a mi juicio la falta de respeto fue con todo el plantel, no solamente conmigo. Conversamos abiertamente, quedó zanjado y desde ahí tengo una buena relación con David”, contó Olmos.

“No sé si Gareca lo hará, pero si no citaste a un futbolista, es bueno que el plantel sepa por qué no lo citaste y por qué lo estás citando ahora”, agregó el entrenador, quien si bien le recomienda al argentino tener una conversación de este índole con sus jugadores, reconoce que su trabajo debe centrarse solamente en la clasificación de Chile al Mundial.

El técnico no vino a caerles bien a los jugadores o a ser querido, sino a clasificar a la selección al Mundial — Juvenal Olmos

“El técnico no vino a caerles bien a los jugadores o a ser querido, sino a clasificar a la selección al Mundial. Y mientras tenga la opción matemática de clasificarla, tiene que usar todos los elementos que disponga. Y Arturo está dentro de esos elementos positivos”, explicó Olmos, quien asume que la llegada de Vidal a la Roja está más que justificada dado su rendimiento en Colo Colo.

“Debe ser el mejor volante mixto o de salida de nuestro campeonato, es un jugador que le va a servir en este partido con Perú, en que se juegan cosas distintas, con ambiente de clásico, que se toma como partido muy caliente, donde hay que tener la cabeza fría y se requiere experiencia”, enfatizó.

“Puede que haya jugadores más jóvenes con mejor rendimiento, pero uno empieza a sospechar a quién ubicar dentro de la cancha”, finalizó.

Programación 11° fecha

Jueves 14/11: Venezuela-Brasil (18:00 horas); Paraguay-Argentina (20:30 horas); y Ecuador-Bolivia (21:00 horas).

Viernes 15/11: Uruguay-Colombia (21:00 horas); y Perú-Chile (22:30 horas).

Programación 12° fecha

Martes 19/11: Bolivia-Paraguay (17:00 horas); Colombia-Ecuador (20:00 horas); Argentina-Perú (21:00 horas); Chile-Venezuela (21:00 horas); y Brasil-Uruguay (21:45 horas).