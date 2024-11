Mauricio Israel: Gareca llamó a Vidal a la Selección Chilena “para sacarse el pillo, para decir perdimos y no puedo hacer más”

Asegurando que el llamado de última hora de Arturo Vidal a la Selección Chilena no es más que “una estrategia de marketing”, el comentarista deportivo Mauricio Israel, se refirió a la convocatoria que realizó el DT de La Roja, Ricardo Gareca, al futbolista de Colo Colo, la que se materializó justo después de que el elenco albo ganara el campeonato nacional.

PUBLICIDAD

Así, el mediocampista se convirtió en parte de la nómina de La Roja para los partidos del próximo viernes 15 y martes 19 de noviembre, los que serán ante las selecciones de Perú y Venezuela respectivamente, en medio del complejo momento que vive la Selección Chilena en las Clasificatorias al Mundial 2026, donde se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones.

En ese contexto, Mauricio Israel aseguró en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex que “lo de Vidal y su vuelta a la selección chilena es una estrategia de marketing. Punto. No responde a ninguna otra cosa”.

“Le puse todas las fichas a Gareca...”

El comentarista deportivo profundizó en sus dichos añadiendo que “a estas alturas, y lo digo con el dolor de mi alma, yo que le puse todas las fichas a Gareca no sé qué piensa, él llama a Vidal para sacarse el pillo, para decir perdimos, y no puedo hacer más”.

Israel destacó la necesidad que tiene el equipo de Gareca de obtener los seis puntos de esta fecha, indicando que “si no sacamos los seis puntos en esta vuelta, no hay cómo más defender a Gareca, no hay dinero para echarlo”.

Pese a todo, Israel indicó que la presencia de Vidal, “por el hecho de que jugó más partidos de los que iba a jugar dado que juega con una pierna, vale la pena haberlo convocado a la selección chilena”.

“Me encantaría ver esa primera conversación entre Vidal y Gareca, porque Gareca dijo que no lo quería convocar y Vidal dijo hasta el cansancio que con este cuerpo técnico no volvía a la selección”, agregó el comentarista.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Israel dijo que cree que el “King” Arturo, “será más un aporte en el partido con Perú en comparación con el de Venezuela, porque por presencia intimida a todos los peruanos, y ellos están pasando un mal momento en su fútbol”.

Finalmente, puntualizó que “Arturo Vidal tiene un tema con la ludopatía, tiene un tema con el alcohol, de hecho la semana pasada estaba borracho, lo vimos en las imágenes, entonces es complicado cuando una persona no se cuida”.