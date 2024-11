“Tiene todas las posibilidades”: Ricardo Gareca justifica la convocatoria de Arturo Vidal a la selección e incluso respalda que sea el capitán ante Perú

Una conferencia cargada al reencuentro de Arturo Vidal con la selección chilena y los motivos que tuvo para irse por una decena de días a Argentina luego de la goleada sufrida ante Colombia por 4-0, protagonizó este miércoles el entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, quien en la previa al partido del próximo viernes ante Perú dio luces respecto de la titularidad del King y su eventual rol de capitán en el equipo nacional.

“Creemos que es un momento propicio para él, dado todo lo que ha acontecido, y bueno, aprovecho de felicitar a Colo Colo, también a la U. Creo que nos han encendido en el campeonato, han sido dos equipos que han luchado permanentemente, me parece muy bueno para el fútbol chileno. Lástima que a nivel internacional nosotros, a nivel de selección, no obtuvimos los resultados deseados, pero me parece que a nivel de clubes fue importante para el fútbol chileno. Y creemos que ese fue un momento propicio para que Vidal esté con nosotros, fue también muy importante en todo lo que tiene que ver en la campaña, y vimos como apropiado este momento para darle participación a él”, aseveró el estratego transandino, quien minimizó las críticas que el propio Vidal le hizo en partidos anteriores del seleccionado nacional.

La reunión de Ricardo Gareca con Arturo Vidal

“Son conjeturas de cada uno. Cualquier opinión que den los jugadores no me importa nada. La selección está por encima de todo. Yo no entro en conflicto con nadie, ese no es mi deber”, remarcó, quien expuso que “el encuentro” con el mediocampista albo “fue normal, donde pudimos hablar, brevemente, pero que los dos coincidimos en que la selección está por encima de todo”.

La selección está por encima de todo. Yo no entro en conflicto con nadie, ese no es mi deber — Ricardo Gareca

Respecto de las posibilidades de utilizar al King en el once titular ante el elenco incaico, Gareca aseguró que “tiene las puertas abiertas”.

“Un jugador como Vidal puede jugar como titular. Siempre he dicho que esta selección tiene las puertas abiertas para todo el mundo. No le veo mayor inconveniente como para que pueda estar desde el arranque. A él lo veo como siempre, no tiene ese habitual ida y vuelta que sobrepasaba lo normal, pero es algo lógico con el paso de los años. En Colo Colo a veces recibe atrás y avanza, pero el equipo tiene que tener un respaldo”, dijo el técnico, quien incluso le abrió las puertas a una posible capitanía del jugador ante Perú.

“Sí, claro. Tiene todas las posibilidades de serlo, en caso de estar (en el equipo titular), de ser capitán. De mi parte, yo no tendría problemas en que fuera capitán”, aclaró.

Otro de los puntos que abordó el argentino fue su cuestionado viaje a Argentina, el que justificó afirmando que “no me fui en plena Eliminatoria. Terminó la fecha con el último partido ante Colombia, llegué, me quedé. Jugamos, creo que un martes o un jueves, me quedé viernes y sábado. El domingo fue el Día de la Madre, un día especial, no es un día cualquiera”.

Probable formación de Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverria, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Alexander Aravena, Eduardo Vargas, Diego Valdés.