Gareca se mosqueó con pregunta de periodista que le evidenció con datos comparativos su mal rendimiento con la Roja: “No tengo respuesta alguna que darle”

Una tensa conferencia fue la que ofreció este lunes el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, quien en la previa al encuentro de mañana ante Venezuela en el Estadio Nacional (21:00 horas) debió defender nuevamente su menguada cosecha de puntos en estas clasificatorias mundialistas.

PUBLICIDAD

Y es que en cinco partidos oficiales bajo el mando de la Roja, luego de reemplazar al renunciado Eduardo Berizzo, el técnico transandino solamente ha logrado sumar un punto -el del empate sin goles del viernes pasado en Perú-, y acumular cuatro derrotas, entre ellas, la histórica sufrida por Chile en su estadio ante Bolivia (por 2-1; las demás, ante Argentina por 3-0; frente a Brasil por 2-1, y contra Colombia por 4-0).

La incomodidad de Ricardo Gareca

Precisamente de ese oscuro panorama comentó el periodista deportivo de Canal 13, Luis Marambio, quien en su despacho de este lunes con los pormenores del partido, destacó el bajo rendimiento de Gareca en comparación con otros técnicos, que al igual que él, llegaron como recambio de otras selecciones sudamericanas en crisis, y en cinco partidos han superado con creces la producción del argentino en la banca chilena.

“Mira, yo siempre soy optimista, positivo, pero yo ya estoy con la llave cerrando el candado. Porque soy realista, también. Un golpe de realidad, y creo que hace bien. De hecho, en el bloque de Teletrece AM, del viernes pasado, y antes del partido (ante Perú), dije: ‘Lo único que hay que pedirle al Viejito Pascuero es no ser colista’. Ese era como mi afán modesto”, inició el periodista de la señal privada, quien de esa forma preparaba a los conductores del noticiario (Iván Valenzuela y Mónica Pérez) para el intenso round que protagonizó junto a Gareca en la conferencia de prensa de este mediodía.

En el bloque de Teletrece AM del viernes pasado, y antes del partido (ante Perú), dije: ‘Lo único que hay que pedirle al Viejito Pascuero es no ser colista’. Ese era como mi afán modesto — Luis Marambio

Fue luego que el argentino insistiera en que el objetivo de clasificar al Mundial no estaba sentenciado pese al último puesto en las posiciones, y los pobres resultados de la selección, que Marambio no dudó en poner en aprietos al técnico con una serie de reveladores datos de los colegas que llegaron como reemplazos a las bancas de las selecciones de Paraguay, Ecuador, Bolivia y Perú.

“De acuerdo a su respuesta, ahora yo le voy a preguntar directamente. Porque no hago una interpretación de hechos, sino que una evidencia de datos. Todas las selecciones que cambiaron técnico sumaron puntos, muchos. (Gustavo) Alfaro, con Paraguay 11; (Óscar) Villegas, con Bolivia nueve; (Sebastián) Beccacece, ocho con Ecuador. Podría comparar con (Jorge) Fossati, también. Cuatro (puntos) con Perú, en la misma cantidad de partidos. Le pregunto a usted, como seleccionador chileno. ¿Cuál es la explicación para este retroceso de Chile en comparación con el avance de otras selecciones?”, lanzó el periodista, en medio de silencio de sus colegas, y de la evidente mirada inquisidora de Gareca.

“Es un análisis que está haciendo usted de la situación. No le puedo contestar. No le puedo contestar. O sea, simplemente, bueno, así se dieron los resultados”, indicó el entrenador de la selección chilena, quien no se salió ni un centímetro para defender el que “yo tengo metas, todavía están dentro de mis metas, y no doy nada por perdido. Sigo teniendo fe, sigo teniendo la misma convicción desde el primer momento que me hice cargo de Chile, así que bueno, es todo lo que le puedo contestar”.

PUBLICIDAD

“Todo el análisis que hizo usted es un desarrollo que tiene que comunicarle usted a su gente, que tendrá usted mismo una apreciación, pero tranquilos, en ese aspecto no tengo ningún problema. O sea, son análisis que hacen ustedes de la situación, en cuanto a eso, no tengo respuesta alguna que darle”, agregó un golpeado entrenador de la Roja.

Es un análisis que está haciendo usted de la situación. No le puedo contestar. No le puedo contestar. O sea, simplemente, bueno, así se dieron los resultados — Ricardo Gareca

“O sea, llegará el momento en el que los dirigentes analizarán lo que usted está analizando, lo verán los dirigentes, no yo”, dijo.

La otra incómoda pregunta a Ricardo Gareca

Si bien esta pregunta e incómoda respuesta podrían haber sentenciado la conferencia del argentino, no fue la única que puso contra las cuerdas al entrenador puesto que tras ella llegó otra del periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, que terminó por desencajar a Gareca.

Una en la que el profesional del canal deportivo le recordó que desde su salida de la banca de la selección peruana dirigió sin mucho éxito a Vélez Sarsfield y la Roja, con un saldo de un triunfo, siete empates y cuatro derrotas como DT del club transandino; y de tres empates y cinco derrotas con la selección nacional.

“No sé, hágalo usted (el análisis respecto del negativo registro)”, afirmó Gareca, quien cerró el incómodo diálogo insistiendo en que “yo sigo siendo el mismo, hágalo usted mismo. Usted más que una pregunta hizo un desarrollo de una idea de lo que ha sucedido y de lo que ha acontecido”.

“Yo sigo siendo el mismo. Hágalo usted, yo no. Sigo teniendo la misma capacidad, el mismo equipo de trabajo. A veces los resultados vienen y a veces los resultados no ayudan”, concluyó.