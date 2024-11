“Hay mucha gente que está castigada”: Luis Jiménez confesó que participó en partidos de fútbol arreglados

Luis Jiménez tuvo un momento de sinceridad y reveló que participó en varios partidos de fútbol que no eran 100% real, es decir, que estaban arreglados.

PUBLICIDAD

El exjugador de Palestino estuvo como invitado en el programa “Vamo’ a Calmarno”, en donde habló sobre su paso por el deporte en Italia y las malas prácticas que existían en su juventud.

Fue durante la conversación con Jaime Proox y Rosinelli, en donde este último le consultó si realmente existe el “hombre del maletín”.

“En Italia me pasó un par de veces. De hecho, hubo muchos equipos castigados: la Juve, la Fiore, varios equipos grandes que fueron sancionados por arreglos de partidos”, reveló el exesposo de Coté López.

De igual manera, descartó que este tipo de prácticas se vean a nivel de selecciones y que nunca le pasó una situación similar en Chile.

Eso sí, según su criterio, algunas conversaciones podrían influir en los penales o en la logística de los viajes, pero definir el resultado final era imposible puesto ahora que “deben ganar en cancha”.

Los juegos arreglados en Italia

“Yo jugué partidos arreglados”, afirmó en el espacio, comentando que vivió extrañas situación a raíz de esto y que en más de una ocasión recibió un llamado de atención puesto que no sabía que el resultado había sido negociado con anterioridad.

PUBLICIDAD

“Yo no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia. En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho y tenía que dejarse hacer un gol. Les dije por qué no me dijeron antes”, recordó.

Posteriormente, Jiménez relató otra situación que protagonizó mientras jugaba el Ternana en la Serie B: “Estábamos primeros, jugamos contra el Atalanta. Ahí las barras de los equipos son como partners, así que la barra del Ternana estaba junto con la del Atalanta, era una fiesta. Íbamos primero y segundo, subían siete equipos”.

“Me hacen penal, veo que me empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. El doctor me explica: ‘El partido está arreglado, no entres más al área’”, recordó.

Según las palabras de Luis, este tipo de tratos eran bastante comunes en esa época, pero ahora han ido desapareciendo y que mucha gente quedó vetada del área futbolística por este comportamiento poco deportivo.

“Hay mucha gente que está castigada: dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchuyos que hacían”, contó.

Finalmente, le consultaron sobre si esto le desilusionó en algún momento por estas situación, pero afirmó que “era parte de... Me agarraban los más grandes y me decían ‘no es tu culpa’”.

Cabe recordar que el mediocampista jugó en Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Parma y Cesena.