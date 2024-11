Llegó la hora de ganar: Chile busca seguir con vida a costa de Venezuela

Tras el empate 0-0 cosechado el viernes en Perú, la discusión respecto a la selección chilena ha estado centrada en las probabilidades que le quedan de ir al Mundial del 2026, a desarrollarse en Norteamérica. Sin embargo, para que se puedan seguir haciendo cálculos de acá a marzo, cuando se reanudarán las Clasificatorias sudamericanas, es una obligación vencer esta noche a Venezuela en el Estadio Nacional.

No habrá calculadora que valga, por más optimista que sea, si hoy no se consiguen los tres puntos ante la “Vinotinto”. Claro que para eso, la “Roja” tendrá que cortar una larga sequía sin victorias en partidos oficiales, que ya suma más de 13 meses.

El último triunfo del “Equipo de Todos” en un encuentro con unidades en juego fue el 12 de octubre del 2023, el 2-0 sobre los peruanos en el Monumental. En ese entonces todavía estaba en la banca criolla Eduardo Berizzo, por lo que Ricardo Gareca todavía no sabe de celebraciones en el cargo.

De hecho, la semana pasada en Lima, el “Tigre” logró recién su primer punto en el actual proceso eliminatorio, después de cuatro derrotas consecutivas. A ellas se agregan otras tres presentaciones en la Copa América de Estados Unidos donde tampoco pudo festejar, con dos igualdades y otra caída.

Así, no asoma sencilla la misión de esta jornada frente a los “caribeños”. No obstante, estos últimos, más allá de que vienen de empatar 1-1 en casa contra Brasil, no pasan por su mejor momento, tal como el combinado nacional.

De más a menos

Venezuela arrancó las Eliminatorias como nunca antes en su historia. De hecho, luego de perder por un ajustado 1-0 en Colombia en su debut, estuvo cinco fechas seguidas sin conocer de derrotas, con dos triunfos y tres empates, incluido un 1-1 en el mismísimo Brasil.

Entre la segunda y la octava fecha, la “Vinotinto” estuvo cómodamente instalada en zona de clasificación directa al Mundial. Incluso, durante un par de jornadas se ubicó cuarta, por encima del propio “Scratch”.

Sin embargo, tal como Chile, en este 2024 tampoco sabe de victorias en partidos eliminatorios. Es más, ya lleva siete encuentros consecutivos sin cosechar los tres puntos, con cinco igualdades y dos caídas.

Su último festejo en el actual proceso clasificatorio fue justamente ante la “Roja”, con el lapidario 3-0 de octubre del 2023 en Maturín. Esta noche vuelven a verse las caras en Ñuñoa, donde un empate no le sirve a nadie, sobre todo a la selección nacional.

Desde las 21:00, llegó la hora de ganar.