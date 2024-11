“Ahora descansa y pórtate bien...con un buen vinito como te enseñé en Italia”: El divertido mensaje que le dejó Alexis Sánchez a Arturo Vidal

Chile al fin tuvo su primer triunfo en la era de Ricardo Gareca. “La Roja” ganó 4-2 a Venezuela en el Estadio Nacional, y este encuentro junto con el empate ante Perú marcó el regreso de Arturo Vidal a la selección.

La cuenta de Instagram de “La Roja” publicó una fotografía del “King” con la jineta de capitán y Alexis Sánchez aprovechó de dejarle un mensaje, que ha sacado chispas y risas.

“Vamos King carajo, así te quería ver, un guerrero y motivando al resto. Ahora descansa y pórtate bien...con un buen vinito como te enseñé en Italia”, escribió el “niño maravilla”.

Luego de terminado el partido, en la zona mixta, Vidal fue abordado por la prensa para buscar sus reacciones y fue consultado por la arenga que el día anterior había hecho su excompañero, Alexis Sánchez. “Mañana ganemos. Pase lo que pase juguemos con el corazón. Vamos Chile”.

“No vi el mensaje, no lo vi. Me alegro que sea así. Ojalá hubiese sido más directo y hubiese hablado con alguno”, comenzó diciendo Vidal al respecto y complementó que “no sé si lo hizo. Pero me alegro que esté así, que se recupere y vuelva a la Selección”.

“Ojalá todos puedan ser un aporte si es que el entrenador lo necesita. Se vienen cosas lindas el próximo año”, terminó.

Reacciones a las palabras de Alexis

“Congélenme a Vidal y Alexis para que me dure 10 año más”; “en marzo, la rompen nuevamente!! Lo mas grande Alexissss”; “te extrañamos Alexis, vuelve con todo ❤️”; “Grande Maravilla recupérate luego te queremos ver en Marzo”; “te esperamos maravilla , que seria ese tridente tu , vargas y cepeda”; son algunos de los mensajes que le dejaron a Alexis, pidiendo por su pronta recuperación.