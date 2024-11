Luciano Cabral celebra su debut con la camiseta de la selección y le envía mensaje de apoyo a Jorge Valdivia: “Intenté mostrar algo como lo que él hacía en cancha”

Pese a que jugó poco menos de media hora en la victoria de anoche sobre Venezuela, al ingresar en el segundo tiempo por Arturo Vidal cuando el encuentro ya estaba con el definitivo marcador de 4-2, Luciano Cabral celebró emocionado lo que fue su debut oficial con la camiseta de la selección chilena.

Unos minutos en los que el talentoso mediocampista chileno-argentino mostró en el césped del Estadio Nacional buena parte de su repertorio, en el que incluso pudo haberse consagrado de no haber sido anulado un gol que anotó sobre el final del partido.

La satisfacción de Luciano Cabral

“Hoy (ayer) era un partido clave y lo tomamos con ese compromiso, sirve para seguir creciendo y ver lo que podemos lograr. También saber todo lo que estamos preparados para lo que nos queda enfrentar”, indicó el futbolista en declaraciones ofrecidas a la señal deportiva de ESPN Chile.

Mi saludo y apoyo a Jorge (Valdivia), que está pasando un momento complicado. Hoy intenté mostrar algo como lo que él hacía en cancha — Luciano Cabral

En esa línea, Cabral sinceró que su regreso a la actividad deportiva, luego de cumplir una condena en Argentina, le ha deparado “muchas cosas lindas” que le han permitido salir “de un momento difícil a nivel personal”.

“En estos dos años desde que volví al fútbol, me pasaron cosas lindas gracias a Dios, porque me sostuvo y me sacó de un momento difícil a nivel personal y esto va para mi familia que siempre está conmigo”, aseveró el actual jugador del León mexicano, quien incluso se dio el tiempo para darle su apoyo a Jorge Valdivia, por estos días en arresto domiciliario por dos denuncias de abuso sexual.

“Mi saludo y apoyo a Jorge, que está pasando un momento complicado. Hoy intenté mostrar algo como lo que él hacía en cancha”, dijo el mediocampista, quien reconoció que “siempre soñé con jugar en la selección”.

“Yo estaba tranquilo y sabía que en algún momento se iba a dar. Tenía que estar preparado y sabía que Dios me daría la oportunidad de volver a vestir la camiseta de Chile”, puntualizó el futbolista, quien en sus redes sociales dejó en evidencia su satisfacción tras el debut oficial con la camiseta de Chile.

“No podré jamás decir con palabras lo que en esta noche sentí al entrar y defender esta camiseta. Solo a Dios las gracias por sobre todas las cosas”, escribió en una de las tres publicaciones que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde también destacó el apoyo de su entorno familiar y la hinchada nacional, que no dudó en ovacionarlo por sus alentadores minutos en el reducto ñuñoíno.

“Dios es real y existe (…) gracias por el aguante de siempre”, finalizó.