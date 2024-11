¿Se le va a pedir que vaya al estadio? Guarello valoró triunfo de la Roja pero insistió en sus duras críticas a Ricardo Gareca y “la pichanga de la ANFP”

Juan Cristóbal Guarello reveló que a pesar de la clara victoria obtenida por la selección chilena ante Venezuela por 4-2, sigue dudando del trabajo del entrenador de la Roja, Ricardo Gareca; y de la “nula” planificación de la ANFP para los últimos seis partidos de las clasificatorias mundialistas.

El periodista deportivo aseveró en su programa “La hora de King Kong”, publicado anoche en su canal oficial de YouTube, que si bien la selección jugó un buen partido ante el combinado llanero, con futbolistas que mostraron un sobresaliente nivel -como Lucas Cepeda, Gabriel Suazo, Eduardo Vargas y Luciano Cabral-, la gestión del entrenador argentino sigue siendo una incógnita en la banca nacional de cara al recorrido final de la Roja al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las dudas de Juan Cristóbal Guarello

Del mismo modo, nuevamente calificó como una “pichanga” la planificación de la ANFP en este proceso mundialista, donde a su juicio el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, poco o nada ha hecho para darle seriedad al trabajo de Gareca en la selección.

¿Cuánto hay de convicción del técnico en este triunfo? ¿Cuánto hay de azar? Y ¿Cuánto hay de ‘ya, ahí tienen a Vidal’, ‘ya ahí está, ahí tienen a Cabral’? — Juan Cristóbal Guarello

“Pero no se va a hacer (una planificación entre el técnico Gareca, los dirigentes de la ANFP y el DT de la selección Sub 20, Nicolás Córdova) porque Milad dijo que ‘conversamos siempre’. O sea, la pichanga en la ANFP continua. Lo que pasa es que generalmente los triunfos tapan las cosas, porque cuando se gana no hay crisis”, apuntó.

“La victoria tiene mil padres, sólo la derrota es huérfana. Cuando se gana, todos tienen la razón. Todos dijeron ‘yo creía en’, todos validan la forma, pero cuando se pierde nadie tiene la razón. Todos dicen ‘yo no tengo nada que ver’, ‘yo no sabía’. Entonces, hago la pregunta. ¿Se le va a pedir a Gareca que vaya al estadio? O está bien que el triunfo sobre Venezuela valide que Gareca no vaya a ver nunca más partidos del fútbol chileno”, cuestionó.

“¿Ese es el método? No ir al estadio para no incomodar o para que no te insulten. ¿Se le va a pedir a Gareca que sea más asiduo a su trabajo? O vamos a seguir con estos viajes eternos, estas vacaciones, que el Día de la Madre, el Día del Amigo, el Día del Bombero”, indicó.

“¿Se le va a pedir a Gareca que los jugadores que él vea proyectables trabajen por lo menos uno o dos veces al mes en Juan Pinto Durán? O es que como ganamos, todo lo que corresponde a una metodología mínima no es necesario porque ganamos. ¿Cuánto hay de convicción del técnico en este triunfo? ¿Cuánto hay de azar? Y ¿Cuánto hay de ‘ya, ahí tienen a Vidal’, ‘ya ahí está, ahí tienen a Cabral’, ‘querían a Cabral, tomen a Cabral’? ¿Cuánto hay de tapar bocas a la prensa? ¿Cuánto hay de presión exterior? ¿Cuánto hay de simplemente jugar a la chiflota? Tengo serias dudas al respecto”, alertó Guarello, quien incluso puso en duda que el técnico haya acertado con la formación al apostar por Cepeda o Cabral para el duelo ante Venezuela.

“Esto es muy claro. Si estuviera Marcelino (Núñez), jugaba hoy día; si estuviera (Víctor) Dávila, también era titular; si estaba (Darío) Osorio, sería titular. Si no se hubiera lesionado (Williams) Alarcón, Dávila, Osorio, Marcelino (…) Arturo Vidal no era nominado. Y yo no te estoy diciendo que Vidal fue factor fundamental, pero fue un hombre que en determinado momento le está sirviendo, por último, porque le transmite algo al equipo”, cuestionó.

“Porque hoy día ganó. ¿Se valida que en Lima no se hayan hecho cambios? ¿Por qué hoy día (ayer) hace cinco cambios, y en Lima hace dos en los descuentos? Al final, no hay ninguna coherencia”, concluyó.