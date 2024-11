Vidal le lanza críticas a Pinilla y Beausejour, pero le contestan: “Quien rayó en la falta de respeto fue Arturo”

Chile se quedó con un valioso triunfo ante Venezuela por 4-2 en el Estadio Nacional, que de nada sirve eso sí, si no se valida con la suma de puntos ya para el próximo año en las Eliminatorias. Y esta fecha doble, tuvo como ingrediente diferente el regreso de Arturo Vidal, quien se mandó una fuerte crítica a excompañeros de cancha, que ahora son comentaristas.

El volante dijo en la zona mixta, sobre claramente Jean Beausejour y Mauricio Pinilla de ESPN, que “ellos saben, ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá. Claramente cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían dar más consejos y no atacar tanto, porque los jóvenes sufren. La Selección no es Brasil ni Argentina. Acá hay que lucharla porque o sino no se clasifica”.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí:“Ojalá algún día los muchachos vayan a Pinto Durán a dar consejos, porque los chicos necesitan consejos. Los esperamos, yo espero seguir en la Selección y quiero ver a los jugadores que ganaron cosas y que pasaron momentos difíciles que aconsejen a los más chicos, porque eso los ayuda a crecer más rápido”.

Luego de estas declaraciones, el “Bose” le contestó al “King”. “Yo me siento interpelado, pero me gusta separar los roles. En mi caso, yo no tengo nada que hacer en Pinto Durán, estoy desde otra posición. Estoy en otra posición y la asumo con profesionalismo, con mucho respeto y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol. Por eso nunca he sido drástico ni definitivo en mis sentencias”.

“Si hay alguien que en el último tiempo fue drástico, definitivo y rayó en la falta de respeto fue Arturo. Ese poncho a mi no cabe de ninguna forma”, contestó.

Vidal y los más jóvenes

Vidal destacó el progreso de varios futbolistas y enfatizó la importancia de su orientación en el camino de las Eliminatorias. “Me encontré con muchos jugadores jóvenes que he visto crecer. Hay que ayudarlos y explicarles que las Eliminatorias son muy difíciles. Ellos van a darle muchas alegrías a Chile”, afirmó.

“Me emociona ver a los muchachos crecer, ver lo difícil que es. Estoy feliz de volver a vestir la camiseta de Chile, creo que todavía tenemos chance de clasificar”, señaló Vidal.