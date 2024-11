“Fui de los que más tiró para adelante”: Luciano Pons espera renovar su contrato con la U pese a reconocer que “no fue el año que yo esperaba”

"Me gustaría quedarme", reconoció Luciano Pons, quien espera renovar su vínculo contractual con la U.

Ya finalizada la temporada 2024 para Universidad de Chile, con la obtención del título de Copa Chile y un subcampeonato en el torneo nacional, los futbolistas azules comenzaron sus vacaciones, unas en las que el argentino Luciano Pons estará pendiente de su renovación con el cuadro laico.

Si bien mantiene contrato vigente en la institución universitaria, el delantero transandino reconoció este jueves, a la salida del Centro Deportivo Azul (CDA), que poco o nada sabe respecto de su continuidad en el chuncho para la próxima temporada.

¿Seguirá Pons en Universidad de Chile?

“El segundo semestre no me tocó jugar mucho, pero siempre estuve a deposición, entrené al máximo, fui uno de los que más tiró para adelante para que al club le fuera bien”, aseveró el argentino, consciente que su primer año en la institución no fue el que habría esperado, y en el que incluso quedó marcado con los hinchas azules por perder una clara ocasión de gol en el empate con Everton (1-1), partido que finalmente dejó sin el título del Campeonato Nacional a los universitarios.

Sigo teniendo contrato, pero a la vuelta de las vacaciones nos sentaremos a hablar para ver si seguimos o no — Luciano Pons

“A veces las cosas se dan y a veces no. No fue el año que yo esperaba, pero lo bueno es que el equipo terminó con un título”, sinceró Pons en declaraciones registradas en radio ADN.

Pese a tal situación, el delantero aclaró que “sigo teniendo contrato, pero a la vuelta de las vacaciones nos sentaremos a hablar para ver si seguimos o no”.

“Me gustaría quedarme, pero sé que hay que estar siempre preparado, porque este es un club grande que está obligado a pelear cosas y siempre vendrán refuerzos importantes”, finalizó.

Cade destacar que este año Pons jugó un total de 27 partidos con la camiseta de la U, en los que sólo anotó cuatro goles (3 por el torneo oficial y uno por Copa Chile), y acabó siendo desplazado de la titularidad en el equipo dirigido por Gustavo Álvarez luego de fecha 21 del Campeonato Nacional.