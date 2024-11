“Le habla a la barra y le hace mal al fútbol”: Cecilia Pérez arremete contra Aníbal Mosa tras triunfo de la U en Copa Chile

“Ese caballero que habla tan destemplado no me gusta”, fueron parte de las palabras que usó la vicepresidenta la Universidad de Chile, Cecilia Pérez, para referirse a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, el controlador del archienemigo del club azul, Colo Colo.

Cecilia Pérez arremetió contra Mosa después de que el cuadro azul ganara la Copa Chile ante Ñublense, en un partido disputado en el Estadio Nacional durante la tarde de este miércoles 20 de noviembre.

En ese contexto, quien también fue ministra del Deporte agregó que “nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava, debería dar un ejemplo”, indicó en conversación con radio ADN.

Luego añadió que “nuevamente, las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente; le habla a la barra y le hace mal al fútbol. Ese tipo de declaraciones se transforman en violencia, dentro y fuera de los estadios. Muchos años hemos luchado porque los delincuentes no estén en los estadios. Esas palabras incitan al odio y debería comportarse como un dirigente del fútbol chileno”.

En tanto, al referirse a la denuncia que la U trabaja contra Colo Colo en el TAS, Cecilia Pérez indicó que “los abogados están esperando la sentencia en plenitud, los componentes de la sentencia, para analizar y ver cómo se van a presentar los argumentos en el TAS. No hemos sido notificados por parte del tribunal y estamos a la espera”.

Finalmente, junto con confirmar que la demanda se presentará, Pérez apuntó que “hemos conversado con él (abogado José Ramón Correa), es el sentimiento que tenemos todos dentro del club, estamos todos y todavía tenemos esa impotencia de que hubo sanciones a una misma jugada con un distinto criterio con respecto a otros equipos”.