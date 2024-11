“Para que quede claro”: Rodrigo Sepúlveda reveló si Claudio Bravo volverá al fútbol tras interés de Aníbal Mosa por integrarlo a Colo Colo

Rodrigo Sepúlveda aclaró los rumores respecto del interés de Colo Colo y otros clubes nacionales, como O’Higgins, por tener en sus planteles al retirado arquero Claudio Bravo, de quien aseguró no tener hasta el momento “ninguna oferta formal” para volver a la actividad profesional.

Fue luego de leer en su programa radial de “Alerta Romántica” una serie de informaciones de prensa que daban como un hecho que el arquero tendría incluso acordadas las condiciones económicas para su retorno al estadio Monumental, que el periodista informó de la situación de Bravo.

¿Volverá del retiro Claudio Bravo?

“Pongan mucha atención respecto al tema de Claudio Bravo. Hace un rato les leí la cantidad de portales dando información respecto a que Claudio Bravo casi volvía a Colo Colo, las condiciones que estaba poniendo Claudio Bravo para jugar por Colo Colo, que se había ofrecido a Colo Colo, etcétera, etcétera. La cantidad de plata. Todo lo que había de Claudio Bravo para jugar en Colo Colo”, inició el también rostro de las noticias en Mega, quien aseveró que al día de hoy, al guardameta “no le interesa retornar a jugar”.

A Claudio Bravo no le han hecho ninguna oferta formal de Colo Colo — Rodrigo Sepúlveda

“Les voy a contar la verdad de hoy. ¿Qué día es hoy? 22 de noviembre. A Claudio Bravo no le han hecho ninguna oferta formal de Colo Colo. Segundo, a Claudio Bravo no le han ofrecido ir a jugar a ningún club”, dijo. “A Claudio Bravo, hoy, noviembre 2024, con el retiro ya decidido, no le interesa retornar a jugar”, agregó.

“Hablan de condiciones, hablan de plata sobre la mesa. Yo les voy a decir algo. Cuando llegó Claudio Bravo a Chile, hubiera jugado gratis por Colo Colo. ¿Y saben qué? Nadie lo llamó. Nadie lo llamó a Claudio Bravo para jugar por Colo Colo”, explicó el periodista en radio Romántica.

“Entonces, no hay nada formal. Él ya se retiró. Cuando pudieron ofrecerle algo, no lo hicieron, y él hubiese jugado absolutamente gratis. No hay nada formal con nadie. Para que quede claro, esa es la situación de hoy de Claudio Bravo”, finalizó.