Revelan que directivos de la U descartaron ir al TAS para revertir fallo favorable a Colo Colo “al no poder sumar nuevas pruebas” a su denuncia

Pese a que por semanas el abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, lideró las gestiones de Universidad de Chile para presentar un reclamo ante el TAS por los dos fallos favorables a Colo Colo, respecto de la denuncia de desacato de Jorge Almirón en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, finalmente dicha acción habría sido desechada por la concesionaria que administra al club universitario.

Esto, luego que anoche, en el noticiario de Mega, dieran cuenta de la última decisión adoptada por el directorio de la U, que olvidará su acusación ante el tribunal de arbitraje de la FIFA para “dejar todo tal y como está” con los fallos que favorecieron al Cacique y le permitieron alzarse con el título del Campeonato Nacional de este año.

La decisión de Universidad de Chile

Una decisión a la que se arribó luego de no encontrar “nuevas pruebas y antecedentes” de los ya presentados en ambas instancias donde perdieron en tribunales del fútbol chileno.

“Al no poder sumar nuevas pruebas y antecedentes a los ya presentados en la primera y segunda sala (del tribunal de disciplina). El directorio (de Azul Azul) decidió dejar todo tal y como está, cerrando así la temporada 2024″, señalaron en el informativo del canal privado, donde apuntaron que esta nueva decisión puso fin a un eventual conflicto que se presentaría en el balompié nacional de haber gestionado dicho reclamo ante el tribunal suizo.

Uno que los azules podrían haber perdido “por más argumentos que tengan”, según señaló el expresidente del Tribunal de Disciplina, Ángel Botto.

“El TAS en este tipo de materias, existiendo normativas internas en las federaciones correspondientes, solo interviene cuando no se dio el debido proceso. No interviene en las decisiones que hayan tomado los órganos jurisdiccionales de cada federación si el debido proceso se llevó conforme a los procesos establecidos”, indicó el Botto en el programa “Micrófono abierto”, de Canal 13, donde fue enfático para afirmar que “la acción de Universidad de Chile en el TAS no va a prosperar”.

José Ramón Correa, el abogado de la U que lideró las gestiones de Azul Azul para presentar el reclamo ante el TAS: Fuente: Captura de pantalla Mega.

De esta forma, y tal como indicaron en Mega, el “caso Jorge Almirón” quedó en el pasado en la tienda universitaria, que por estos días enfocó sus esfuerzos en materia de refuerzos de cara a la próxima temporada, una en la que ya se aprobó un incremento importante respecto de los montos invertidos este año en contrataciones.