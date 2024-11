“No es que no quiera venir”: Felipe Mora se aleja como posible refuerzo de la U por millonaria propuesta en la MLS

“Si la U lo quiere de vuelta tiene que ir con una maleta llena de dólares”. Así de tajante fueron los dichos que un rostro del comentario deportivo en el país ofreció este jueves respecto de las posibilidades que Universidad de Chile tiene de contratar a Felipe Mora para la próxima temporada.

Un anhelo de la concesionaria Azul Azul, que tal como aconteció con Eduardo Vargas en Brasil, bien podría quedar en nada debido al alto costo que involucra repatriar a alguno de los dos futbolistas con pasado universitario.

Baño de realidad por posible regreso de Felipe Mora

Fue el periodista Cristián Caamaño quien en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, entregó detalles desconocidos de la situación contractual del goleador formado en Audax Italiano, quien de cara a su última temporada en la MLS, en su club Portland Timbers, tendría acordado un millonario sueldo de cara al 2025.

“Como estuvo lesionado el año pasado accedió a una extensión de contrato con una baja de sueldo en 2024, donde recibió una cifra menor. Pero en 2025 es el año donde más recibe dinero, con un sueldo superior a los 100 mil dólares, donde le queda el próximo año y la posibilidad de extender”, explicó el también panelista de ESPN Chile, quien evidenció que tal remuneración está muy lejos de lo que la U podría ofrecerle para un eventual regreso al CDA.

“Si la U quiere ir de vuelta, tiene que ir con una maleta llena de dólares, donde primero debe pagarle al club”, enfatizó el comunicador, quien aseveró que si bien “apelas a su amor o sentimiento con la U” para un retorno, lo suyo es una empresa casi imposible para la concesionaria que administra al club laico. Por lo mismo, insistió en señalar que “a la gente (hinchas de los azules) no le vendan nombres y no ilusionen”.

“No es que no quiera venir, pero esas cifras hoy no se pagan salvo que seas Arturo Vidal. No creo que la U levante a Mora a la MLS. Si Mora dice ‘por la U me bajo un 50%’, quizás puede conversar porque también tienen que pagar a Portland, porque tiene condiciones espectaculares”, concluyó.