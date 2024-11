Pep Guardiola ofreció disculpas por bromear con la salud mental para justificar sus autolesiones tras empate de Manchester City en Champions League

Revuelo mundial causaron las imágenes del técnico español de Manchester City, Pep Guardiola, con unas vistosas heridas y rasguños en su rostro durante el inesperado empate 3-3 que el Feyenoord neerlandés rescató en los descuentos en su visita al estadio Etihad.

Un resultado que llegó luego que los visitantes remontaran una desventaja de tres goles para profundizar la crisis deportiva del cuadro inglés, que con este partido llegó a seis encuentros sin victorias, y con cinco derrotas (varias de ellas por goleada) consecutivas.

Las disculpas de Pep Guardiola

Por ello, llamaron la atención que a sus habituales eufóricos gestos en los partidos de su equipo, el entrenador hispano agregara una serie de insólitas heridas en su cara y frente, las que tras el partido el estratego justificó señalando que se las había hecho “con los dedos, con las uñas. Quería hacerme daño”.

Mi respuesta no pretendía en ningún caso restarle importancia al gravísimo problema de la autolesión — Pep Guardiola

Sin esperar que sus palabras causaran un impacto de proporciones, Guardiola debió salir al paso de ellas, debido a que en muchos entornos digitales fueron tomadas como una trivialización de los severos problemas de salud mental que millones de personas sufren a nivel global.

“Anoche, al final de una rueda de prensa, me tomaron por sorpresa con una pregunta sobre un rasguño que me había aparecido en la cara y expliqué que una uña afilada lo había causado accidentalmente”, escribió el técnico español en su cuenta oficial de la red social X, donde reconoció además que dichas heridas no habían sido autoinfligidas.

“Mi respuesta no pretendía de ninguna manera restar importancia al grave problema de la autolesión”, agregó Guardiola, quien reconoció el error de sus desafortunadas declaraciones al afirmar que “sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días”.

“Me gustaría aprovechar este momento para resaltar una de las formas en que las personas pueden buscar ayuda: llamando a la línea directa de Samaritanos”, finalizó.