“Si es que se va Cortés, ojalá pueda venir”: Esteban Paredes entrega nombre de su arquero preferido para llegar a Colo Colo si ByN pierde a su portero titular

Luego que el presidente de ByN, Aníbal Mosa, confirmara este miércoles que el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, no ha contestado aún a la propuesta de renovación de contrato que le realizara la concesionaria para seguir en la institución alba, se encendieron las alarmas con los nombres de porteros para reemplazarlo en el arco popular.

Un listado que hace varios días ha puesto en la palestra de diversos medios deportivos a figuras como Gabriel Arias, Matías Dituro, Washington Aguerre e incluso al retirado capitán de la selección chilena, Claudio Bravo.

La propuesta de Esteban Paredes

Nombres que si bien el empresario pesquero afirmó no haber contactado en la medida que espera la respuesta de Cortés, sí han estado en la órbita del club de Macul. Especialmente el de Bravo, de quien el propio Mosa indicó que sería una buena opción “en caso que Brayan no quiera seguir en Colo Colo”.

Protagonismo del presidente de ByN en materia de refuerzos del Cacique, destacado por uno de los históricos del club, Esteban Paredes, quien en radio ADN dio cuenta de sus preferencias en caso que el arquero iquiqueño decida buscar su primera experiencia en el fútbol extranjero.

“Aníbal siempre ha estado comprometido con Colo Colo. El club no es de él y ya sabemos que hay dos bloques, espero que las dos partes se unan, lo veo difícil, pero se nos vienen los 100 años y lo más importante es Colo Colo. Ojalá armen un buen equipo. Creo que el club apunta a llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, una final o semifinal”, inició el goleador histórico del club popular en su entrevista radial, quien si bien aseguró que le “gustaría que Brayan siguiera”, se puso en el escenario de no contar con el iquiqueño para la próxima campaña.

“A mí me gustaría que Brayan siguiera, pero no estoy en su mente, él lleva siete años en Colo Colo, a lo mejor quiere salir por el bien suyo y de su familia, eso también es válido. Le deseo lo mejor si es que se va, y si no, también”, reconoció Paredes, quien incluso se la jugó con el nombre de Claudio Bravo como el futbolista a rescatar del retiro para reemplazar la inminente salida de Cortés.

Lo prefiero a él (Claudio Bravo) en vez de Matías Dituro y Gabriel Arias, que son nombres importantes — Esteban Paredes

“Obviamente que Claudio es una buena opción, él es un líder innato, no va a ser difícil que se ponga los guantes y juegue. Si es que se va Cortés, ojalá pueda venir Claudio. Yo lo prefiero a él en vez de Matías Dituro y Gabriel Arias, que son nombres importantes”, dijo el delantero, que apostó también por traer otro centrodelantero para reforzar la delantera del Cacique.

“No tienen que traer un ‘9′ para sacar a Javier Correa, sino para acompañarlo, para que tengamos mucho más peso ofensivo en la delantera. Espero que los refuerzos que lleguen estén a la altura del club”, puntualizó Paredes, quien ante las inminentes partidas de Cortés y Carlos Palacios del club, apuntó que “lamentablemente cuando un jugador anda bien en Colo Colo, otros clubes se fijan en él y se lo quieren llevar rápidamente”.