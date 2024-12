Arturo Vidal lanzará en los próximos días al mercado su primera partida de vinos King 23: “Quiero que vuelva a las casas de los chilenos”

Hace poco menos de cinco semanas Arturo Vidal “descorchó” a sus seguidores de redes sociales los primeros esbozos de su más reciente emprendimiento, uno emparentado con el mundo vitivinícola gracias al lanzamiento de “King 23″, su nueva marca de vinos.

PUBLICIDAD

Una que en los próximos días verá la luz en el mercado chileno gracias a una partida de 10 mil botellas que llegarán con el sello del futbolista nacional, quien este fin de semana explicó los motivos de su incursión en el mundo del brebaje del fermentado de uva.

El nuevo emprendimiento de Arturo Vidal

“Soy chileno a muerte, mi bandera la porté por todos lados y vuelvo acá. Quiero que el vino vuelva a las casas de los chilenos. Si es nuestro fuerte afuera. ¿Por qué se tiene que vender tanto en el exterior y poco acá?”, indicó Vidal en conversación con elmercurio.com, donde dio cuenta del negocio al que llegó gracias al utilero de la selección chilena, Wilson Vásquez, quien le presentó al enólogo asesor, Cristián Azócar, el hombre detrás de este nuevo emprendimiento.

“Fuimos a la Viña (Lagar de Codegua) y ahí me explicaron mucho más. Me encantó la forma de ver el vino, cómo se toma, e ir conociendo más”, reconoció el futbolista, quien aseveró que “vengo del barrio, y en el barrio combinan cualquier vino y hace un ‘jote’ cuando le echan Coca Cola. Pero ya más grande los probé y siempre sentía algo raro, nunca me gustó”.

Según explica el medio de circulación, este “negocio se concretó en julio de manera muy rápida”, al punto que “ya tienen lista una primera producción de 10 mil botellas, que saldrá al mercado este mes”.

Todos mis compañeros me piden botellas para probar y, con suerte tengo yo — Arturo Vidal

“Todos mis compañeros me piden botellas para probar y, con suerte tengo yo”, aclara Vidal, quien de este modo se une a otros destacados futbolistas que han incursionado en este rubro, como su compatriota Alexis Sánchez o el seleccionado argentino Lautaro Martínez.

“Mis compañeros jugando afuera, como Messi, todos los chiquillos toman muy buenos vinos. Lautaro también se está metiendo con las viñas. En todos lados, por ejemplo, en Alemania, todos tenían una aplicación que le sacaban una foto a la etiqueta y te dicen de qué nivel es (...) acá en Chile nunca me pasó eso”, finalizó.