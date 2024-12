Mauricio Pinilla detalló la cirugía que debió hacerse por cortarse el tendón de Aquiles: “Esta lesión uno no la espera”

Fue en la tarde de este lunes 2 de noviembre, pasadas las 16:30 horas, que Mauricio Pinilla sorprendió a sus seguidores de redes sociales al confesarles que esa misma jornada debería operarse.

Una intervención quirúrgica con el médico de la selección, Giovanni Carcuro (hijo del rostro de TVN, Pedro Carcuro), que debió realizarse en la Clínica Universidad de Los Andes producto de la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

¿Cómo será la recuperación de Mauricio Pinilla?

“Agradeciendo la cantidad de mensajes que me han mandado, de preocupación por lo que ha salido en las redes sociales, que estoy con una lesión. Lamentablemente el día de ayer (domingo), haciendo deporte, me corté el tendón de Aquiles”, fueron las primeras palabras de Pinilla en sus redes sociales, que posteriormente profundizó en conversación con lun.com.

Sentí como si me hubiesen pegado una puñalada en el talón (...) sonó como si me hubiesen tirado un peñascazo en la espalda — Mauricio Pinilla

“Estaba empezando el partido (por su club Dolce Vita, en la Liga de fútbol amateur Club Oriente) y me sucedió esta dolorosa lesión. Hice un movimiento para ir a buscar una pelota y sentí como si me hubiesen pegado una puñalada en el talón. Cuando caigo al piso miro para atrás, porque pensé que me habían pegado, y no había nadie. Ahí, en ese momento, dije chuuuu, seguro fue el tendón de Aquiles. Sonó como si me hubiesen tirado un peñascazo en la espalda”, inicia el actual comentarista deportivo de ESPN y radio Agricultura.

“Me sacaron de la cancha en ambulancia, me llevaron hasta los estacionamientos, donde estaba mi auto, y ahí mi cuñado que andaba conmigo me llevó hasta la Clínica Alemana, donde me atendieron”, puntualizó Pinilla, quien recordó que su rotura se produjo en el tendón “izquierdo. Esta lesión uno no la espera”.

“Para volver a jugar serán seis meses de para. Y para volver a caminar de forma totalmente normal, serán tres meses. En cuanto a volver a apoyar el pie, esto será mucho antes, porque el doctor aplicará una técnica muy buena”, explicó el deportista, esperanzado en que dicho procedimiento acorte los plazos que tradicionalmente toma recuperarse de este tipo de lesión con la cirugía más antigua.

“Es una técnica nueva con la cual ya no te abren el tendón completo. Te hacen dos puntos de artroscopía abajo, junto a un corte más pequeño arriba y en ese momento de la operación van uniendo los hilitos del tendón”, cuenta.

“Con este nuevo procedimiento se reducen harto los plazos de recuperación, porque antes estabas parado un año cuando se aplicaba la cirugía tradicional, en ese que te abrían entero, y ahora con esta cirugía, que igualmente lleva algunos años, es mucho más rápida la recuperación. En ese sentido estoy tranquilo”, finalizó.