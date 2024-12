Europa se ve muy lejana: las figuras chilenas ya no cruzan el charco

Parece una eternidad, pero no fue hace mucho que un numeroso grupo de futbolistas chilenos brillaba en los clubes más importantes de Europa. No solamente los referentes principales, Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, despuntaban en equipos grandes de las cinco ligas mayores del “Viejo Continente”, de la talla del Barcelona, Inter de Milán, Bayern Múnich y Arsenal, por mencionar algunos.

También otros, como Marco Estrada, se consagraban campeones de la Ligue 1 con el Montpellier, por citar un ejemplo. Eran tiempos donde el jugador criollo era valorado en el mundo entero, gracias al proceso que derivó en dos participaciones consecutivas en torneos planetarios, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y en el bicampeonato de la Copa América, en el 2015 y 2016.

Hoy, esas épocas se ven muy lejanas. Las figuras del Campeonato Nacional ya no cruzan el charco para jugar en cuadros europeos, sino que se van a Norteamérica o, con suerte, a elencos brasileños o argentinos.

En varias de las oncenas ideales que se hicieron tras el certamen local 2024, estuvieron incluidos Brayan Cortés, Marcelo Morales, Carlos Palacios y Gonzalo Tapia. Y todos ellos, si bien todavía no hay nada oficial, probablemente no tendrán que transitar por encima del océano Atlántico y continuarán sus carreras en conjuntos de nuestro continente.

El arquero ya avisó que no seguirá en Colo Colo y partiría al León de México. Un poco más al norte, en Estados Unidos, estaría el destino del ex lateral izquierdo de Universidad de Chile, específicamente en el New York Red Bulls.

A su vez, la “Joya” tiene todo acordado para finalmente recalar en Boca Juniors. Por último, el delantero formado en Universidad Católica ha sido vinculado a diferentes escuadras que militan en el Brasileirao.

Casi nadie paga

Los jugadores mencionados están entre los chilenos más valorizados. Los cuatro están instalados entre los siete futbolistas criollos más cotizados del Campeonato Nacional en el sitio especializado Transfermarkt, con Cortés y Palacios tasados en 3.0 millones de euros, Morales en 2.2 y Tapia en 2.0 de la divisa del “Viejo Mundo”.

Sin embargo, los equipos del continente americano que pretenden incorporarlos a sus filas no están dispuestos a pagar por sus pases, sino que esperan a que queden con sus respectivas cartas en su poder. Son los casos del arquero y del lateral izquierdo, quienes se van de Colo Colo y la “U” como agentes libres.

El delantero de la UC está en el mismo escenario, ya que al cierre de la temporada 2024 ha acabado su vínculo con Cruzados, que, de acuerdo a lo informado públicamente por su presidente, Juan Tagle, le ha hecho una propuesta de renovación al canterano. La oferta no es para que se quede, pues su deseo es emigrar al extranjero, sino para que deje alguna ganancia en las arcas del club.

Por el único de este cuarteto que hay dinero puesto sobre la mesa es por el volante ofensivo, que tiene contrato con Blanco y Negro hasta fines del 2025. Boca está dispuesto a hacer el esfuerzo por su ficha, que pertenece en partes iguales al “Cacique” y al Vasco da Gama, y desembolsar 4.8 millones de dólares.

Si no es por una “Joya”, nadie paga por un chileno en los tiempos que corren.

Y los que están en el “Viejo Continente” ni juegan…

Actualmente, sólo hay cinco jugadores chilenos en la Primera División de las cinco grandes ligas de Europa. Tres de ellos militan en el Calcio, donde, por diferentes motivos, han brillado por su ausencia.

Alexis Sánchez todavía no supera su lesión y no ha podido redebutar en el Udinese, donde Damián Pizarro aún no se estrena oficialmente. A su vez, Guillermo Maripán lleva tres partidos como suplente en el Torino, donde apenas ha disputado 361 minutos en la Serie A Italiana.

En Inglaterra, Ben Brereton está relegado en el colista absoluto de la tabla de posiciones, el Southampton. En 435′ de acción en la Premier League, no ha anotado.

El único que saca algo la cara es Gabriel Suazo, en Francia. Viene de dar una asistencia para el Toulouse en el 2-0 del domingo en casa sobre el Auxerre, por la Ligue 1.