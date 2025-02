Aseguran que Fernando Zampedri está tan cerca de obtener su nacionalización que Gareca tiene planeado convocarlo a la selección “para la fecha clasificatoria de marzo”

Una jornada de dulce y agraz tuvo el delantero argentino de la UC, Fernando Zampedri, quien si bien no podrá debutar este domingo con la camiseta cruzada en el Campeonato Nacional frente a Audax Italiano por acarrear una suspensión del torneo pasado, podría vestir por primera vez en su carrera profesional la camiseta de la selección chilena en la doble fecha clasificatoria al Mundial de 2026, que se disputará en marzo ante los seleccionados de Paraguay y Ecuador.

A la confirmación de su ausencia en el estreno estudiantil en el torneo local, donde el equipo dirigido por Tiago Nunes visitará este domingo al club de colonia en La Florida, este martes se conocieron los avances en la tramitación que Zampedri lleva adelante para obtener su carta de nacionalización chilena. Una que en palabras del periodista de DSports, Marco Antonio Escobar, estaría tan avanzada que bien podría llevarlo a su primera convocatoria a la Roja.

Fernando Zampedri se acerca a la selección chilena

“Hasta donde pude indagar, él va a la cita con la PDI, y ahí terminan los trámites. Ya no tiene nada más que hacer. Ahora sólo debe esperar a que le llegue a su casilla electrónica, su correo, el decreto promulgado con la firma del ministro y el subsecretario correspondiente, y ya está lista su carta de nacionalización”, aseveró el comunicador en el programa “De fútbol se habla así”.

“Pregunté cómo era el sistema. La ANFP, la Federación tiene un Comet (Sistema Experto de Gestión de Competiciones), pero no basta solamente que en el Comet se haga la actualización (de la nacionalización de Zampedri), sino que se tiene que enviar, me imagino que la carta de nacionalización, comprobar que él es chileno y todo”, aclaró el periodista, quien explicó que si bien este trámite “no tiene mucha incidencia para el Campeonato Nacional, o si Católica libera un cupo (de extranjero) o no, la incidencia es para marzo, para la selección”.

Lo que nosotros sabemos es que Ricardo Gareca, teniendo a disposición a Fernando Zampedri como chileno, lo va a llamar frente a Paraguay y Ecuador — Marco Antonio Escobar

Esto debido a que los plazos para que el argentino llegue a los duelos ante paraguayos (20/3) y ecuatorianos (25/3) como ciudadano chileno serían ahora una realidad. Una que ya estaría en el escritorio del entrenador de la selección, Ricardo Gareca, quien en palabras de Escobar, lo tendría confirmado entre los futbolistas convocados para los duelos clasificatorios.

“Lo que nosotros sabemos es que Ricardo Gareca, teniendo a disposición a Fernando Zampedri como chileno, lo va a llamar frente a Paraguay y Ecuador. Lo va a llamar para la fecha clasificatoria de marzo”, finalizó.