Hélio Castroneves: entre Daytona 500 y The Amelia

A punto de cumplir 50 años, Hélio Castroneves no quita el pie del acelerador. El próximo fin de semana disputará las 500 Millas de Daytona, carrera que abre la temporada de la serie NASCAR Cup, y la primera semana de marzo será el invitado de honor de la trigésima edición del Concours d’Elegance de Amelia Island, la exhibición de autos más importante de la Costa Este de los Estados Unidos y una de las más reconocidas en todo el mundo.

“Estoy muy nervioso con el nuevo reto de la NASCAR”, dijo Castroneves. “La gente no sabe lo difícil que es esa categoría, y mucho más complicado es cambiar de una categoría a otra. En mi caso pasar de los monoplazas a los stock car (autos de producción en serie)”.

El brasileño lo dice con conocimiento de causa, ya que su carrera lo ha llevado por los karts, la Fórmula 3 sudamericana e inglesa, la IndyLight, la IndyCar, la CART, el IMSA SportsCar Championship, la Indy Racing League y la American Le Mans Series, por mencionar las categorías más importantes.

“Mi equipo actual, el Trackhouse Racing, me ha ayudado mucho, pero aún me toca aprender mucho más”, dijo el brasileño. “Sé lo que es disputar competencias de larga duración y planear diferentes estrategias de carrera, pero con este tipo de autos no tengo experiencia”.

A pesar de ello, Castroneves no le tiene miedo al reto. “Desde muy pequeño mi padre me enseñó que siempre debería dar lo mejor de mí para obtener los resultados, y eso es lo que voy a hacer en Daytona”.

Esa lección aprendida cuando se metía entre los miembros del pequeño equipo de carreras que tenía su padre en Ribeirão Preto (Brasi) le ha dado grandes resultados. Cuatro victorias en las 500 Millas de Indianápolis y tres victorias en las 24 Horas de Daytona hablan de ello.

Una vez terminen las 500 Millas de Daytona, Castroneves pasará unos días en su casa de Key Biscayne y luego irá a Amelia Island, en donde será el invitado de honor de la trigésima edición del prestigioso Concours d’Elegance, la cual tendrá lugar del 6 al 9 de marzo.

“Existe claramente una sinergia entre las personas que aman las carreras y aquellas que disfrutan de los concursos de elegancia, y ‘The Amelia’ es el punto de encuentro de ambas pasiones, las cuales valoro profundamente”, dijo Castroneves. “Ser el homenajeado del evento en su trigésimo aniversario es un honor muy especial, y estoy emocionado por celebrarlo con la comunidad de ‘The Amelia’”.

Además de la exhibición de autos clásicos, The Amelia es reconocido por la gran presencia de autos de carreras y personajes del mundo del motor que la visitan. A tal punto, que es conocida como ‘el concours de los pilotos’. Por esta ciudad del norte de la Florida han pasado Sir Stirling Moss, Hurley Haywood, Derek Bell, ‘Mr. Le Mans’ Jacky Ickx, Vic Elford, Carroll Shelby y Emerson Fittipaldi, por solo citar algunos.

“Hélio Castroneves cambió la historia de IndyCar y representa todo lo que las carreras automovilísticas deberían ser”, dijo Matt Orendac, vicepresidente de Hagerty Concours Group. “Nadie es más apasionado por las carreras que Hélio Castroneves, y seguramente traerá ese entusiasmo de la pista al campo de exhibición de The Amelia”.

Construido sobre un legado histórico de excelencia, el fin de semana de The Amelia 2025 contará con seminarios, proyecciones de películas, celebraciones, subastas, experiencias de conducción y, por supuesto, el renombrado Concours d’Elegance, donde los invitados podrán disfrutar de cientos de vehículos que van desde Alfa Romeos de los años 30 hasta los autos de F1 más avanzados.

El Concours d’Elegance presentará cerca de 300 automóviles en 30 categorías que serán el delite de todos los asistentes.

Además de los autos en exhibición, Broad Arrow Auctions podrá en subasta cerca de 150 vehículos de todas las épocas. El más destacado de ellos es el Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione, de 1959, con chasís 1451 GT, y el cual se estima será vendido en una suma que ronde entre 10 y 14 millones de dólares.

El Concours d’Elegance de Amelia no solo celebra la excelencia automotriz, sino que también tiene un fuerte compromiso con causas benéficas, habiendo donado más de 3.5 millones de dólares a diversas organizaciones desde su inicio.