“Es el momento preciso para contarla”: Arturo Vidal confirmó su llegada a los cines con serie biográfica

Luego de que a mitad de semana Colo Colo goleara por 4 goles a 0 a Unión San Felipe, válido por la tercera fecha de la Copa Chile 2025, durante este jueves 13 de febrero, otra buena noticia salió desde el club de Macul.

PUBLICIDAD

Y es que un histórico jugador de La Roja y actual volante del Cacique, Arturo Vidal, desde el Estadio Monumental David Arellano, confirmó que llegará a los cines del país una serie biográfica acerca de su exitosa trayectoria en el deporte rey. La producción pondrá el foco en su regreso al equipo Albo, en el cual ya consiguió una estrella.

En La Ruca y en medio de una conferencia de prensa, el “King” Arturo, anunció sobre esta producción, de la que será protagonista, contará con cuatro capítulos y tendrá la participación de grandes estrellas del balompié internacional.

Específicamente, esta serie dedicada al bicampeón de América junto a la Selección Chilena, comenzará con los primeros pasos de Arturo en Colo Colo, después sus pasos por Europa, donde campeonó con la Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán. Ya el tercer episodio estará enfocado en los títulos conseguidos junto a La Roja y el último capítulo contará los pormenores de su regreso al cuadro del Popular.

Los detalles por el mismo Vidal

En medio de esta instancia en el Estadio Monumental, Vidal entregó detalles del trabajo que se espera se estrene en 2026.

“Es un proyecto que me encantó porque lo puedo contar yo y voy a contar lo que ha pasado realmente. No va a ser nada ficticio, todo va a ser real. Lo que propusieron me encantó y creo que es el momento de que acá en Chile conozcan realmente cómo es Arturo Vidal, cómo inició, lo que pasó en Europa y la vuelta. Ojalá la gente lo pueda disfrutar y esto salga a la mejor forma”, sostuvo Arturo.