Jorge Almirón furioso por expulsión de Claudio Aquino ante San Felipe: acusa persecución contra Colo Colo y anuncia apelación

Ni siquiera la buena actuación de Javier Correa, autor de tres goles en la goleada conseguida anoche sobre Unión San Felipe por 4-0; o el buen rendimiento que mostró el equipo en lo que fue su primera victoria oficial de esta temporada, evitaron que el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, apuntara sus dardos hacia el arbitraje luego de la expulsión sufrida por el mediocampista albo, Claudio Aquino.

Un entrevero en mediocampo, donde el volante argentino empujó a un jugador sanfelipeño, fue la causa de la iracunda reacción del estratego popular, quien ni bien finalizó el encuentro se descargó en contra del cuarto asistente, Mathías Riquelme, a quien incluso acusó de una supuesta persecución en contra de Colo Colo.

Los reclamos de Jorge Almirón

Muy alejado de cuestionar la labor de la jueza Dione Rissios, primera mujer en dirigir un partido oficial al Cacique, Almirón dejó en evidencia lo que a su juicio fue una decisión desproporcionada por parte de Riquelme, quien habría llevado a la árbitro principal a tomar la determinación de expulsar a Aquino.

“Ella no ve la jugada porque está de espaldas, el que lo expulsa es el cuarto árbitro, Riquelme”, afirmó el DT, quien recordó otro episodio en que el juez asistente expulsó a un futbolista albo, Erick Wiemberg, por un choque involuntario con el jugador de Palestino Juan Fernando Garro.

“Lo fui a visitar al hospital, me dijo que lo chocó, que fue sin querer. Erick no hizo nada”, agregó Almirón, quien lamentó este “segundo error que comete contra nosotros, contra Palestino y hoy que me parece no fue nada”.

“Fue exagerado, no tendría que ser, pero ya está. Veremos si se puede apelar, si no hay agresión o golpe. Es una lástima. La árbitro lo hizo bien, fue el cuarto el que lo hizo expulsar”, concluyó.

La versión de Claudio Aquino

El afectado, en tanto, lamentó su primera expulsión en el fútbol chileno, la cual calificó de “excesiva”.

“No es lo que se busca. Siento que la tarjeta roja fue excesiva; una amarilla habría sido apropiada. Pero son decisiones que los árbitros toman. Para mí, no merecía una tarjeta roja, y varias personas me dijeron lo mismo. Estoy en paz”, dijo.

Siento que la tarjeta roja fue excesiva; una amarilla habría sido apropiada — Claudio Aquino

“Estábamos atacando cuando su jugador chocó conmigo de frente, golpeándome con su brazo. Comenzamos a forcejear, levanté mi mano y le hice contacto. El árbitro lo describió como un puñetazo, lo que justificó la tarjeta roja, pero son decisiones momentáneas. Necesitamos seguir adelante y concentrarnos en lo que viene”, finalizó.