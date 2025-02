“Problemas en el camarín”: histórico de Colo Colo responde a Marcelo Díaz por señalar que “no sé si perdí más yo o la selección” con su marginación de la Roja

Revuelo causaron en los programas deportivos las declaraciones que dio Marcelo Díaz durante el lanzamiento de la nueva camiseta de visitante de Universidad de Chile, y en las que el capitán azul reflexionó respecto de su triunfal retorno a la Roja luego de siete años marginado de las convocatorias nacionales.

“No me esperaba el llamado de (Ricardo) Gareca, pero lo agradezco muchísimo. Saldó esa cuenta pendiente que yo tenía (…) me emocioné, obviamente, y solamente tengo palabras de agradecimiento. De hecho, al entrar al campo de juego el día sábado, aplaudieron muchísimo, cosa que me sorprendió, y de verdad lo agradezco (...) no sé si perdí más yo o la selección. Afortunadamente me fue bien cuando estuve ahí y cuando no estuve fue decisión técnica que se debe aceptar, aunque no compartí”, fueron parte de los argumentos con los que el mediocampista removió el piso de los comentaristas del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports.

El motivo de la exclusión de la Roja de Marcelo Díaz

Especialmente el del exjugador de Colo Colo, Gonzalo Fierro, quien si bien aclaró que mientras Díaz “estuvo en Racing tuvo que estar en la selección”, no dudó en recordar que la marginación del mediocampista de Pinto Durán finalmente se originó debido a sus problemas de camarín.

“Cuando estuvo en Racing tuvo que estar en la selección y también tuvo mejor nivel que varios jugadores que fueron nominados en su minuto”, señaló Fierro, quien indicó que “quién perdió más, eso ya fue por un tema personal”.

Todos sabemos que tiene problemas con jugadores de la selección. Yo lo veo más como un tema personal que algo para generar debate — Gonzalo Fierro

“Todos sabemos que tiene problemas con jugadores de la selección. Yo lo veo más como un tema personal que algo para generar debate”, agregó el retirado futbolista y otrora seleccionado chileno.

“Él tuvo problemas en el camarín, eso lo sabemos todos. Hace poco también hubo otra declaración donde dijeron que no lo conocían. En su mejor momento no fue llamado por varias cosas”, finalizó.